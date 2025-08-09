У ЗСУ розкрили деталі, скільки іноземців вступає до українського війська — Finance.ua

У ЗСУ розкрили деталі, скільки іноземців вступає до українського війська Сьогодні 06:35

У ЗСУ розкрили деталі, скільки іноземців вступає до українського війська

Нині в Збройних силах України служать добровольці із 72 країн. Близько 40% — це представники Південної Америки.

Про це розповів в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський у коментарі hromadske.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100−150 іноземців на місяць, то нині, за його словами, ця цифра сягає приблизно 600.

«Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних силах України збільшився. На це вплинуло й те, що повноцінну роботу в нас уже розпочав Центр рекрутингу іноземців», — зазначив Мілевський, нагадавши, що тим самим держава взялася покривати переміщення іноземних добровольців до України.

Загалом же станом на зараз до підрозділів Сухопутних військ долучилися понад 8 тисяч добровольців з інших країн, каже Мілевський. Та не виключає, що ця цифра, вочевидь, щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів Збройних сил.

Більш детальної статистики щодо того, з яких країн найбільше добровольців, у ЗСУ не надають із міркувань безпеки. Проте підтверджують, що нині до українського війська долучається «дуже багато», зокрема, громадян Колумбії, із яких створюються окремі підрозділи. Їхня мотивація різна, додає Мілевський. Не останню роль відіграє і грошовий фактор.

«Дійсно, вони самі багато разів зізнавались у тому, що рівень заробітної плати в Збройних силах України станом на зараз суттєво вищий, ніж у їхніх Збройних силах. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і звісно, отримувати за це достойну заробітну плату», — додав Костянтин Мілевський.

Нагадаємо, українські компанії вже почали наймати іноземців. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.

В Україні 198 громадянам з Австралії, Австрії, Аргентини, Казахстану, Латвії, Молдови, Німеччини, Нової Зеландії, США та Туркменістану надали статус закордонного українця.

