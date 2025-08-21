День финансов: обновленная банкнота 20 грн и продажа 2 государственных банков — Finance.ua

День финансов: обновленная банкнота 20 грн и продажа 2 государственных банков Сегодня 17:45

Четверг, 21 августа. Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу, а ВР приняла новый закон «О профессиональном образовании».

Инфографики изменений

по которым Украина наращивает экспорт. Редакция Finance.ua продолжает показывать ко Дню Независимости, какой путь прошла наша страна за эти 34 года. Сегодня делимся с вами данными о трех продуктах,

В Украине готовят к продаже два государственных банка.

Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора. Для этого планируется подготовить к продаже акции, принадлежащие государству в капитале двух системно важных банков — АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».

Обновленная ​​банкнота 20 гривен.

Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!»

фокусе FinRetail 2025 — синергия финансовой сферы, e-commerce и новых технологий. Приходите и узнайте, как совместные решения меняют рынок и создают для клиентов опыт, превосходящий ожидания. 🧐 Кстати, в этом году — синергия финансовой сферы, e-commerce и новых технологий. Приходите и узнайте, как совместные решения меняют рынок и создают для клиентов опыт, превосходящий ожидания.

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу FinRetail 2025. Строим качественный клиентский опыт вместе.

Верховная Рада ограничила доступ к Реестру недвижимости.

Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, документ предусматривает временное ограничение доступа к части публичных данных, касающихся предприятий ВПК, которое будет действовать на период военного положения и год после его завершения. Речь идет о предприятиях, которые производят или поставляют вооружение, технику, боеприпасы, системы связи, БПЛА.

ВР утвердила спецрежим Defence City.

Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Доходы самых прибыльных IT-компаний.

За первое полугодие 2025 года ТОП крупнейших украинских IT-компаний достигли более половины своей выручки, которая была в 2024 году. А чистая прибыль этих компаний кое-где уже превысила прошлогодние показатели. Такие выводы мы сделали на основе данных системы YC.Market.

Условие для получения гражданства США.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) при администрации Дональда Трампа изменила подход к оценке иммигрантов, претендующих на американское гражданство. Теперь будет учитываться не только отсутствие правонарушений, но и достоинства заявителей.

При этом на мировом рынке доллар США стал снижаться.

Норвегия нашла крупное месторождение нефти.

Норвежский оператор нефтяных месторождений Aker BP и его партнеры сообщили о крупном нефтяном открытии, которое добавит значительные новые ресурсы к их месторождению Yggdrasil в Северном море.

Электронная очередь в ТЦК.

Кабинет Министров утвердил порядок использования электронной очереди для посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это решение является одним из шагов по созданию электронной системы е-ТЦК. Ее цель — упростить доступ граждан к услугам, связанным с воинским учетом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.