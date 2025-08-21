День финансов: обновленная банкнота 20 грн и продажа 2 государственных банков — Finance.ua

День финансов: обновленная банкнота 20 грн и продажа 2 государственных банков
Четверг, 21 августа. Правительство предлагает ввести уголовную ответственность для военнообязанных за побег за границу, а ВР приняла новый закон «О профессиональном образовании».
Инфографики изменений
Редакция Finance.ua продолжает показывать ко Дню Независимости, какой путь прошла наша страна за эти 34 года. Сегодня делимся с вами данными о трех продуктах, по которым Украина наращивает экспорт.
В Украине готовят к продаже два государственных банка.
Совет по финансовой стабильности принял решение о влиянии продажи пакетов акций двух банков государственного сектора. Для этого планируется подготовить к продаже акции, принадлежащие государству в капитале двух системно важных банков — АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».
Обновленная банкнота 20 гривен.
Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!»
Верховная Рада ограничила доступ к Реестру недвижимости.
Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, документ предусматривает временное ограничение доступа к части публичных данных, касающихся предприятий ВПК, которое будет действовать на период военного положения и год после его завершения. Речь идет о предприятиях, которые производят или поставляют вооружение, технику, боеприпасы, системы связи, БПЛА.
ВР утвердила спецрежим Defence City.
Верховная Рада приняла ключевые законопроекты о Defence City — специальном правовом режиме для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Доходы самых прибыльных IT-компаний.
За первое полугодие 2025 года ТОП крупнейших украинских IT-компаний достигли более половины своей выручки, которая была в 2024 году. А чистая прибыль этих компаний кое-где уже превысила прошлогодние показатели. Такие выводы мы сделали на основе данных системы YC.Market.
Условие для получения гражданства США.
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) при администрации Дональда Трампа изменила подход к оценке иммигрантов, претендующих на американское гражданство. Теперь будет учитываться не только отсутствие правонарушений, но и достоинства заявителей.
- При этом на мировом рынке доллар США стал снижаться.
Норвегия нашла крупное месторождение нефти.
Норвежский оператор нефтяных месторождений Aker BP и его партнеры сообщили о крупном нефтяном открытии, которое добавит значительные новые ресурсы к их месторождению Yggdrasil в Северном море.
Электронная очередь в ТЦК.
Кабинет Министров утвердил порядок использования электронной очереди для посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это решение является одним из шагов по созданию электронной системы е-ТЦК. Ее цель — упростить доступ граждан к услугам, связанным с воинским учетом.
