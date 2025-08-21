📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету — Finance.ua

📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету
Цьогоріч у фокусі [FinRetail](посилання) — синергія фінансової сфери, e-commerce і нових технологій. Приходьте та дізнайтесь, як спільні рішення змінюють ринок і створюють для клієнтів досвід, що перевершує очікування.
👉 У форматі дискусій обговоримо такі теми:
✔️ Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень
✔️ Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість
✔️ Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси
🎤 Спікери: Олексій Шабан (НБУ), Ольга Василевська-Смаглюк (народна депутатка), Григорій Кукуруза (Ukraine Economic Outlook), Сергій Грабчак (Ощадбанк), Антон Скоков (Вчасно), Кирило Єжов (Kantar Україна), Володимир Довгаль (Авентус Україна) та інші.
Серед гостей конференції — міністр фінансів Сергій Марченко з ексклюзивним інтерв’ю «Фінансові пріоритети відновлення економіки».
📅 16 вересня, Київ, офлайн/онлайн
Приєднуйтесь до професійної спільноти на FinRetail 2025. Будуймо якісний клієнтський досвід разом.
🎫 КУПИТИ КВИТОК
Поділитися новиною
Також за темою
Зеленський відповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна
НБУ випустив в обіг оновлену банкноту 20 гривень
Британія наклала санкції на киргизькі фінансові установи за допомогу рф
📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету
В Україні готують до продажу два державні банки
ВПО в Україні можуть безкоштовно орендувати житло: що для цього потрібно