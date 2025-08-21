📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету — Finance.ua

📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету Сьогодні 10:13

📊 FinRetail 2025: чому фінанси, бізнес і технології працюють на одну мету

Цьогоріч у фокусі [FinRetail](посилання) — синергія фінансової сфери, e-commerce і нових технологій. Приходьте та дізнайтесь, як спільні рішення змінюють ринок і створюють для клієнтів досвід, що перевершує очікування.

👉 У форматі дискусій обговоримо такі теми:

✔️ Економіка відновлення: роль фінансів, бізнесу та цифрових рішень

✔️ Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість

✔️ Штучний інтелект: виклики, сценарії, реальні кейси

🎤 Спікери: Олексій Шабан (НБУ), Ольга Василевська-Смаглюк (народна депутатка), Григорій Кукуруза (Ukraine Economic Outlook), Сергій Грабчак ( Ощадбанк ), Антон Скоков (Вчасно), Кирило Єжов (Kantar Україна), Володимир Довгаль (Авентус Україна) та інші.

Серед гостей конференції — міністр фінансів Сергій Марченко з ексклюзивним інтерв’ю «Фінансові пріоритети відновлення економіки».

📅 16 вересня, Київ, офлайн/онлайн

Приєднуйтесь до професійної спільноти на FinRetail 2025. Будуймо якісний клієнтський досвід разом.

