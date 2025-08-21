Україна продає ще один завод, конфіскований у російського олігарха — Finance.ua

Україна продає ще один завод, конфіскований у російського олігарха Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

Україна продає ще один завод, конфіскований у російського олігарха

Фонд держмайна оголосив про проведення 16 вересня онлайн-аукціонів з приватизації 93% ТОВ Калушський трубний завод і 93% ТОВ Торгівельний дім Євротрубпласт, які раніше належали російському олігарху Мирону Горіловському та його партнерам.

Про це йдеться в повідомленні фонду.

Стартова ціна 93% статутного капіталу Калушського трубного заводу складає 139,696 млн грн (без ПДВ).

Потужність виробництва Калуського трубного заводу складає понад 25 тис. тонн пластикових труб на рік.

Стартова ціна 93% статутного капіталу керуючої компанії Євротрубпласт складає 54,247 млн грн (без ПДВ).

Серед умов продажу цих підприємств: погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом та недопущення звільнення працівників протягом шести місяців.

Кошти від приватизації націоналізованих активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Раніше підприємства ТОВ Торгівельний дім Євротрубпласт та ТОВ Калушський трубний завод належали російському олігарху Мирону Горіловському та його партнерам, — йдеться в повідомленні. — Згідно з рішенням ВАКС, відбулося стягнення активів у дохід держави, які нині перебувають в управлінні Фонду держмайна».

Читайте також Україна конфіскувала активи провідної судноплавної установи рф

Як повідомлялось, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 листопада 2024 року залишила без змін попереднє рішення цього суду, який конфіскував на користь держави українські активи російської групи Поліпластик Мірона Горіловського і його бізнес партнерів Валентина Буяновського та Андрія Меньшова.

Група Поліпластик — це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування, починаючи з виробництва полімерних труб та закінчуючи виробництвом комплектуючих частин стрілецької зброї, повідомляло Міністерство юстиції України.

Міністерство промисловості та торгівлі рф включило групу Поліпластик до переліку організацій, які здійснюють суттєвий вплив на галузі промисловості та торгівлі в рф.

НВ За матеріалами:

