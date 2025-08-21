Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року — Finance.ua

Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року
Кабінет міністрів вдосконалив операційний план заходів Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій у 2025−2027 роках.
Відповідне розпорядження, розроблене Міністерства економіки, довкілля і сільського осподарства, було прийняте на черговому засіданні уряду у середу, повідомила пресслужба міністерства.
У міністерстві зазначили, що операційний план заходів на 2025−2027 роки прийнято у рамках Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.
«Реалізація плану є необхідним кроком на шляху до розвитку сильного та конкурентоспроможного аграрного сектору. Зокрема, Операційний план формує бачення розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні відповідно до формату Національних стратегічних планів ЄС в рамках нової Спільної аграрної політики. Це позитивно вплине на переговори про членство України в ЄС», — зазначили у Мінекономіки.
Реалізація операційного плану, на переконання Мінекономіки, сприятиме:
- забезпеченню сталого розвитку сільського господарства і сільських територій; сформує умови для створення стійкого та диверсифікованого аграрного сектору (сільське господарство, харчова і переробна промисловість);
- забезпечить довгострокову продовольчу безпеку;
- посилить захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату, зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.
У Мінекономіки нагадали, що Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року була ухвалена Кабінетом міністрів 6 червня 2024 року. Стратегія розроблена спільно з проєктом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) з урахуванням цілей Спільної аграрної політики ЄС. Документ містить сім стратегічних цілей. Їх реалізація передбачається до 2030 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року
Україна продає ще один завод, конфіскований у російського олігарха
єЧерга для автобусів: затверджено нові правила
Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає
За 1 рік роботи аграрії отримали в користування 53,2 тис. гектарів землі — Державний земельний банк
Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон