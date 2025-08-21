Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року — Finance.ua
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року

Казна та Політика
Кабінет міністрів вдосконалив операційний план заходів Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій у 2025−2027 роках.
Відповідне розпорядження, розроблене Міністерства економіки, довкілля і сільського осподарства, було прийняте на черговому засіданні уряду у середу, повідомила пресслужба міністерства.
У міністерстві зазначили, що операційний план заходів на 2025−2027 роки прийнято у рамках Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року.
«Реалізація плану є необхідним кроком на шляху до розвитку сильного та конкурентоспроможного аграрного сектору. Зокрема, Операційний план формує бачення розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні відповідно до формату Національних стратегічних планів ЄС в рамках нової Спільної аграрної політики. Це позитивно вплине на переговори про членство України в ЄС», — зазначили у Мінекономіки.
Реалізація операційного плану, на переконання Мінекономіки, сприятиме:
  • забезпеченню сталого розвитку сільського господарства і сільських територій; сформує умови для створення стійкого та диверсифікованого аграрного сектору (сільське господарство, харчова і переробна промисловість);
  • забезпечить довгострокову продовольчу безпеку;
  • посилить захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату, зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.
У Мінекономіки нагадали, що Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року була ухвалена Кабінетом міністрів 6 червня 2024 року. Стратегія розроблена спільно з проєктом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) з урахуванням цілей Спільної аграрної політики ЄС. Документ містить сім стратегічних цілей. Їх реалізація передбачається до 2030 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Кабмін
