Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає — Finance.ua

Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає
Верховна Рада ухвалила ключові законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Мета спецрежиму:
- збільшити виробництво сучасної української зброї та військової техніки;
- розвивати новітні технології;
- залучати інвестиції;
- підвищувати спроможність Сил оборони.
«Наша ключова мета — повністю забезпечити Сили оборони всім необхідним, розробляти й вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії», — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Хто зможе взяти участь у Defence City
Участь у Defence City можуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором.
Основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%).
Резиденти Defence City отримають низку переваг:
- звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, екологічного податку;
- спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення;
- спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції тощо.
Нагадаємо, у червні 2025 року на розгляд парламенту подали пакет із чотирьох законопроєктів (№ 13420, № 13421, № 13422, № 13423), які передбачають створення спеціального правового режиму для підтримки оборонно-промислового комплексу України.
Defence City викликала занепокоєння у представників антикорупційного середовища.
Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) проаналізувала подані до парламенту законопроєкти і дійшла висновку, що в тому вигляді вони містять багато невизначеностей, створюють простір для зловживань і потребують серйозного доопрацювання.
Прийняття спеціального режиму «Defence City» для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку, зазначав раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
