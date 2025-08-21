Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає — Finance.ua

Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає Сьогодні 16:26 — Казна та Політика

Верховна Рада затвердила спецрежим Defence City: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила ключові законопроєкти про Defence City — спеціальний правовий режим для підтримки українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Мета спецрежиму:

збільшити виробництво сучасної української зброї та військової техніки;

розвивати новітні технології;

залучати інвестиції;

підвищувати спроможність Сил оборони.

«Наша ключова мета — повністю забезпечити Сили оборони всім необхідним, розробляти й вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії», — зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Хто зможе взяти участь у Defence City

Участь у Defence City можуть брати підприємства ОПК, які важливі для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим критеріям і не мають зв’язків з державою-агресором.

Основне правило — більша частина доходу підприємства має надходити від оборонного виробництва: 75% кваліфікованого доходу (для літакобудування — 50%).

Резиденти Defence City отримають низку переваг:

звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, екологічного податку;

спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення;

спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції тощо.

Defence City викликала занепокоєння у представників антикорупційного середовища.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони (ГАР МОУ) проаналізувала подані до парламенту законопроєкти і дійшла висновку, що в тому вигляді вони містять багато невизначеностей, створюють простір для зловживань і потребують серйозного доопрацювання.

Прийняття спеціального режиму «Defence City» для підприємств ОПК дозволить Україні відчутно наростити обсяги виробництва зброї та товарів оборонного призначення. Ідеться, за розрахунками фахівців, про обсяги від 9 до 30 млрд доларів щороку, зазначав раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

