За перший рік роботи ТОВ «Державний земельний банк» аграрії отримали у законне користування 53,2 тис. гектарів державних земель у 18 регіонах України. Загальна сума сплачених коштів за суборенду ділянок перевищила 1,019 млрд грн із ПДВ.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Ярослав Ярославський під час публічного звіту за результатами першого року діяльності державного оператора «Земельного банку».

«Щоб законно передавати державні землі аграріям і відійти від права постійного користування, було створено першого державного оператора — ТОВ „Державний земельний банк“, яке попередньо пройшло етап корпоратизації. Це вперше в Україні, коли державне підприємство трансформувалося у ТОВ, 100% власником якого є держава. Саме 21 серпня 2024 року відбулось його офіційне створення та реєстрація», — розповів Ярослав Ярославський.

Основним видом діяльності ТОВ «Державний земельний банк» є передача державних земель у строкове користування через прозорі онлайн-аукціони. За період роботи державний оператор оголосив аукціони суборенди сільськогосподарських земель на площу 68,5 тис. га та провів торги на 64,5 тис. га.

Більшість переможців — представники малого та середнього агробізнесу, які становлять 86,8% від загальної кількості.

Найвищий попит спостерігається на земельні ділянки площею від 50 до 100 га та від 500 до 1000 га.

«Важливо зазначити, що це не продаж державної землі, а передача її у користування строком на 14 років для однорічних насаджень та 25 років для багаторічних. Земля ж залишається у власності держави, а переможець торгів сплачує лише за право користування. Станом на сьогодні, середня вартість суборенди держземлі становить 19,2 тис. грн за гектар», — розповів генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Окремим напрямом роботи ТОВ «Державний земельний банк» є моніторинг за використанням державних земель. Протягом року було обстежено 274 ділянки площею 19,3 тис. га та виявлено 15 випадків самовільного зайняття земель у 6 областях загальною площею 1,4 тис. га.

Для аграріїв також працює інтерактивна мапа «Земельного банку» , що дозволяє швидко знаходити та оцінювати ділянки, виставлені або які стануть доступними на аукціонах через систему «Прозорро.Продажі».

У липні 2025-го середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 628 гривень, тоді як у червні його вартість знаходилася на рівні 60 789 гривень. Про це свідчить база даних Opendatabot.

Зазначимо також, що у липні минулого року середня ціна гектару становила 51 600 гривень.

Зростає і площа проданих земель. У минулому місяці вона становила 21 611 га, тоді як у червні цей показник знаходився на рівні 20 852 га. У липні минулого року було продано 20 068 га.

