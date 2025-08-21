Bentley представила перший ексклюзивний кабріолет Batur Convertible — Finance.ua

Bentley представила перший ексклюзивний кабріолет Batur Convertible
Bentley презентувала свій перший кабріолет Batur, створений підрозділом Mulliner, і вже передала ексклюзивний автомобіль заможному власнику.
Світова прем’єра відбулася на Monterey Car Week у Каліфорнії, де британський бренд традиційно демонструє найрозкішніші новинки для клієнтів, які цінують унікальність та індивідуальний підхід.
Batur Convertible вирізняється екстраординарним дизайном, що поєднує спортивність та вишуканість. Гострі лінії фар, матрична решітка радіатора у глянцевому чорному кольорі Beluga з яскравими помаранчевими акцентами та спеціально розроблені легкосплавні диски підкреслюють характер моделі.
Кузов виконано у білому відтінку з декоративною смугою, а рамка лобового скла вперше пофарбована у чорний — один із 19 доступних відтінків, пише mmr.net.ua.
Салон побудований за концепцією «один плюс один» — водій та пасажир отримали власні колірні зони. Сторона водія витримана у чорному Beluga з контрастними помаранчевими швами, тоді як пасажирська частина виконана у світлому тоні «Lino». Розділення продумане до дрібниць: від панелей салону до багажника і навіть ключів.
Під капотом Batur Convertible прихований легендарний 6,0-літровий двигун W12, який розвиває 740 к.с. — це найпотужніший кабріолет в історії Bentley. Водночас виробник наголошує, що Batur стане одним із останніх автомобілів марки з цим мотором, адже бренд поступово переходить до електрифікації.
Вартість новинки офіційно не розголошується, однак зрозуміло, що мова йде про мільйони доларів. Кожен екземпляр створюється у тісній співпраці з клієнтом, і кількість таких автомобілів буде обмеженою.
