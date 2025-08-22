Google представила смартфони серії Pixel 10 з новими функціями ШІ (відео) — Finance.ua

Google представила смартфони серії Pixel 10 з новими функціями ШІ (відео) Сьогодні 02:40 — Технології&Авто

Google представила смартфони серії Pixel 10 з новими функціями ШІ (відео)

Компанія Google представила смартфони серії Pixel 10 з інструментами штучного інтелекту, які передбачають потреби користувачів.

Нова функція Magic Cue від Gemini дозволяє чат-боту проаналізувати цифрове життя користувача і вивести на екран телефону необхідну інформацію саме тоді, коли вона потрібна.

Під час дзвінка в авіакомпанію Magic Cue знайде інформацію про ваше бронювання в Gmail і автоматично виведе її на екран телефону. Або коли друг напише вам про зустріч у неділю, Gemini запропонує варіант кафе і покаже ваш календар.

Що відомо про смартфони Pixel 10

Функція Magic Cue є частиною серії оновлень штучного інтелекту для телефонів Pixel 10, 10 Pro та 10 Pro Fold. Кожен з них оснащений новим чіпом Tensor G5, який запускає Magic Cue та інші інструменти штучного інтелекту локально на пристрої.

Лео Геббі, головний аналітик дослідницької компанії CCS Insight, вважає, що Google «позиціонує штучний інтелект на пристроях ефективніше, ніж будь-який з його конкурентів», і що функція Magic Cue є «першим кроком до широко розрекламованих можливостей ШІ, які вже деякий час обіцяють реалізувати на смартфонах».

Pixel 10 має 6,3-дюймовий OLED-екран і оновлену систему зображення, яка вперше включає 10,8-мегапіксельну 5-кратну телекамеру, завдяки чому кількість камер на задній панелі збільшилася до трьох, порівняно з двома в попередніх моделях.

Pixel 10 Pro доступний у двох розмірах з екраном 6,3 або 6,8 дюйма і має три камери на задній панелі, включаючи 48-мегапіксельну телекамеру з 10-кратним оптичним зумом.

Pixel 10 Pro Fold стає одним з перших складаних телефонів, що мають повну водо- та пилонепроникність IP68, яка є стандартною для звичайних телефонів, оскільки Google намагається розвіяти побоювання щодо міцності гнучкого екрану. Він має подібну систему камер до Pixel 10.

Телефони також підтримують різні функції штучного інтелекту для фотографування, в тому числі нову функцію Camera Coach, яка використовує сервери штучного інтелекту Google для аналізу сцени перед камерою і пропонує різні варіанти кадрування, кутів і освітлення для більш якісних фотографій.

Ціни. Pixel 10 коштує від $799 доларів, а Pixel 10 Pro — від $999 і буде доступний 28 серпня. Pixel 10 Pro Fold коштуватиие від $1799 і надійде в продаж пізніше, 9 жовтня.

Pixel Watch 4 і Pixel Buds 2a

Google також представив смарт-годинник Pixel Watch 4, в якому Gemini може виступати в ролі особистого ШІ-тренера. Gemini, що є частиною нового додатка Fitbit, може створювати персоналізовані плани тренувань і сну, вимірювати ефективність тренувань у реальному часі та відповідати на питання про здоров’я і фітнес у стилі чат-бота.

Pixel Watch 4 доступний у двох розмірах і має випуклий екран, який на 10% більший за екрани попередніх моделей. Це перший смарт-годинник, який пропонує супутникові служби екстреної допомоги SOS у разі відсутності мережі.

Цей пристрій також є першим смарт-годинником Google, розробленим з урахуванням зручності обслуговування, включаючи ремонт батареї та екрану.

Ціна — від $349.

Тим часом Pixel Buds 2a — це дешевша версія компактних Bluetooth-навушників Google вартістю $29. Вони мають той самий чіп Tensor A1, що і навушники Buds Pro 2, а також функцію шумозаглушення та вбудований ШІ-асистент Gemini. Зарядний чохол Buds 2a також має змінний акумулятор, хоча самі навушники не підлягають ремонту.

