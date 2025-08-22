Tesla випустила Model YL із третім рядом сидінь (фото) — Finance.ua

Tesla випустила Model YL із третім рядом сидінь (фото) 22.08.2025, 00:47 — Технології&Авто

Tesla випустила Model YL із третім рядом сидінь (фото)

Tesla оголосила про випуск нової версії свого найпопулярнішого кросовера Model Y у Китаї. Модель отримала назву Model YL і відрізняється шістьма сидіннями завдяки подовженій колісній базі.

Версія Model YL створена на основі стандартної Model Y, але отримала змінені габарити.

Автомобіль став приблизно на 180 мм довшим, на 24 мм вищим, а його колісна база збільшена на 150 мм. Це дозволило розмістити третій ряд сидінь, що робить кросовер придатнішим для сімейного використання.

Об’єм багажного відділення тепер сягає 2539 літрів (якщо скласти всі сидіння другого та третього рядів), а для другого ряду передбачені нові електричні підлокітники.

З інших унікальних особливостей YL називають підігрів сидінь у всіх трьох рядах, а також вентиляцію сидінь у першому та другому рядах.

Пасажири третього ряду мають вентиляційні отвори на задніх стійках. Tesla обіцяє, що на задніх сидіннях достатньо місця для комфортної перевезення дорослих.

Щоб вийти з третього ряду Model YL, пасажири мають кнопки для електричного переміщення сидінь другого ряду вперед.

Попри більші розміри та вагу, Model YL демонструє заявлений запас ходу у 751 км (за циклом CLTC) — це навіть на 1 км більше за п’ятимісну версію Model Y Long Range. Однак ця модель трохи повільніша за стандартну версію з такою ж батареєю та двомоторною силовою установкою.

Китайський веб-сайт Tesla вказує, що Model YL розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди порівняно з 4,3 секунди у моделі стандартної довжини. Максимальна швидкість становить 201 км/год.

