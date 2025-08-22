Новий Nissan Leaf виявився доступнішим, ніж його попередник (ціни) — Finance.ua

Новий Nissan Leaf виявився доступнішим, ніж його попередник (ціни) 22.08.2025, 01:22 — Технології&Авто

Новий Nissan Leaf виявився доступнішим, ніж його попередник (ціни)

Nissan анонсував цінники на Leaf нового покоління. Відповідну інформацію наводить Carcoops.

Модель S Plus стартує з позначки $29 990, а доступніша версія S з’явиться пізніше. Leaf SV Plus подешевшав на $1960 у порівнянні з минулим роком (від $34 230). Всі версії, крім S, можуть похвалитися 215-сильним двигуном і батареєю на 75 кВт/год.

Leaf продовжує утримувати статус найдоступнішого електрокара на американському ринку. Цінник на комплектацію S+ залишається нижчим за $30 000 попри на інфляцію. Очікується, що базова версія S буде ще дешевшою і посилить тим самим цінову перевагу моделі.

Порівняння з попереднім поколінням показує зниження вартості на тлі покращення характеристик.

SV Plus (2026) забезпечить більший запас ходу і розширене оснащення, але залишиться при всьому цьому дешевшим за попередника ($34 230 проти $36 190), зазначається в публікації.

До слова, в Україні Nissan Leaf входить у трійку найпопулярніших імпортованих електрокарів та у десятку найпопулярніших моделей загалом. За останній місяць українці придбали 522 автівки цієї моделі.

