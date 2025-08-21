У росії обвалилося виробництво вантажних вагонів — немає попиту
В росії в першій половині 2025 року на 17% в річному вимірі скоротився випуск вантажних залізничних вагонів на фоні стрімкого падіння перевезень і зниження виручки АТ «РЖД».
Про це пише The Moscow Times.
«За даними Об’єднання виробників залізничної техніки, за цей період було виготовлено 34,3 тис. одиниць такого транспорту (порівняно з 74,9 тис. одиниць за весь 2024 рік). Найбільш помітно в структурі виробництва впав випуск хоперів (-80% в річному вимірі), критих вагонів (-40%), платформ (-16%)», — йдеться у повідомленні.
За статистикою об’єднання, за цей період на 57,3% скоротився і капітальний ремонт «вантажівок» — до 25,1 тис. штук. Ремонт у депо пройшли 195 тисяч вантажних вагонів (зниження на 1,2%). При цьому виробництво вантажних вагонів з осьовим навантаженням 25 тонносил, згідно з даними об’єднання, виросло до 12,7 тис. одиниць (на 14,1%).
Більшість вагонобудівників зіштовхнулися з катастрофічним падінням замовлень. Попит поки що зберігається на деякі види цистерн та хоппери-мінералозвози. В інших категоріях рухомого складу спостерігаємо масштабне зниження рентабельності експлуатації та ставок оренди. Фактично, реального ринкового попиту немає, зазначає видання.
З початку вторгнення в Україну РЖД фіксують різке зниження вантажоперевезень: на 3,9% у 2022 році, 0,2% — у 2023-му та 4,1% у 2024-му — рекордний показник за останні 15 років. За січень-липень 2025 року перевезення РЖД впали ще на 7,3% у річному вираженні.
