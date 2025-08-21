росія готується до підвищення податків та скорочення витрат — Finance.ua

росія готується до підвищення податків та скорочення витрат Сьогодні 20:20

росія готується до підвищення податків та скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних видатків, оскільки їхня економіка тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні.

путін відкинув припущення, що війна руйнує економіку росії, але дефіцит бюджету зростає через збільшення витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій, пише Reuters з посиланням на чиновників та економістів.

Довгоочікувані переговори між путіним та його американським колегою Дональдом Трампом на Алясці минулого тижня не призвели до припинення вогню, що дало москві, яка воліла б одразу перейти до мирного врегулювання, стратегічний поштовх, але і головний біль у витратах.

російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни проти України.

Так, у 2025 році дефіцит бюджету сягнув 4,9 трильйона рублів (близько $61 млрд), що є одним із найбільших показників за останні роки. Причини — падіння доходів від нафти й газу через західні санкції та стрімке зростання військових витрат.

Зазначається, що сукупні витрати рф на оборону та національну безпеку у 2025 році склали 17 трильйонів рублів, що є найвищим показником з часів Холодної війни, і складає 41% від загальних витрат. Це робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва.

