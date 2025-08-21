росія готується до підвищення податків та скорочення витрат — Finance.ua
росія готується до підвищення податків та скорочення витрат

росія готується до підвищення податків та скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних видатків, оскільки їхня економіка тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні.
путін відкинув припущення, що війна руйнує економіку росії, але дефіцит бюджету зростає через збільшення витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій, пише Reuters з посиланням на чиновників та економістів.
Довгоочікувані переговори між путіним та його американським колегою Дональдом Трампом на Алясці минулого тижня не призвели до припинення вогню, що дало москві, яка воліла б одразу перейти до мирного врегулювання, стратегічний поштовх, але і головний біль у витратах.
російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни проти України.
Так, у 2025 році дефіцит бюджету сягнув 4,9 трильйона рублів (близько $61 млрд), що є одним із найбільших показників за останні роки. Причини — падіння доходів від нафти й газу через західні санкції та стрімке зростання військових витрат.
Зазначається, що сукупні витрати рф на оборону та національну безпеку у 2025 році склали 17 трильйонів рублів, що є найвищим показником з часів Холодної війни, і складає 41% від загальних витрат. Це робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва.
За матеріалами:
УНІАН
