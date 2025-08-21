Верховна Рада обмежила доступ до Реєстру нерухомості — Finance.ua

Верховна Рада обмежила доступ до Реєстру нерухомості Сьогодні 16:10

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11533, який обмежує доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як пише народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.

Як розповіла народна депутатка Ірина Геращенко, документ передбачає тимчасове обмеження доступу до частини публічних даних, що стосуються підприємств ВПК, яке діятиме на період воєнного стану та рік після його завершення. Ідеться про підприємства, що виробляють або постачають озброєння, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БПЛА.

Обмеження даних охоплює:

технічну інформацію у патентах, авторських правах та Prozorro;

судові рішення, що розкривають логістику, специфікації чи контрагентів;

координати об’єктів, кадастрові номери, адреси виробничих майданчиків.

У Центрі протидії корупції заявили , що депутати зробили ще один крок, щоб приховати корупційні статки.

«Законопроєкт № 11533 обмежує доступ до даних про нерухомість — одного з ключових інструментів журналістів у викритті корупції», — пояснили в ЦПК.

Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

«Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних. Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії — зʼясувати перед купівлею, чи справді вона належить такій юрособі, буде складно», — зазначили там.

У фундації DEJURE кажуть , що «корупціонери почнуть переписувати своє майно на юросіб, і суспільство не дізнається, де схована чергова „вілла судді“ чи „дача прокурора“. Журналістам стане складніше викривати корупціонерів, а громадськість не зможе повною мірою перевіряти доброчесність посадовців».

