ВР ухвалила закон про професійну освіту: яких змін чекати — Finance.ua

ВР ухвалила закон про професійну освіту: яких змін чекати

Сьогодні, 21 серпня, депутати Верховної Ради ухвалили новий закон «Про професійну освіту» ( законопроєкт № 13107-д) . Він відкриває доступ Україні до понад 350 млн євро підтримки від Євросоюзу. За документ в цілому голосували 285 депутати ВР.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила: «Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС… Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів. Дякую всім, хто працював над цим законом. Це зміни заради молоді, економіки та відновлення країни».

Головні зміни

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, серед головних змін, які передбачає прийнятий закон, є те, що професійні коледжі працюватимуть у формі некомерційних товариств.

Вищі професійні училища, ПТУ та Центри ПТО поступово перейменують у професійні коледжі, де будуть навчатися студенти з повноцінними академічними правами.

Вже зараз робітничі професії мають великий попит серед бізнесу й будуть ще більш затребувані в період відбудови, закон покликаний зробити все можливе, щоб професійна освіта відповідала викликам часу.

Які професії будуть найзатребуванішими в Україні

В Україні сфокусуються на пʼяти основних напрямках при підготовці майбутніх фахівців. Спеціалісти , які належать до однієї з пʼяти категорій, будуть найбільш потрібними найближчим часом. Логіка наших пріоритетів: людина, інфраструктура, інтелект, технології та аграрна основа.

Довідка Finance.ua:

Сучасний ринок праці стикається з браком кадрів. Внаслідок дефіциту робочої сили, зокрема у зв’язку із мобілізацією чоловіків на військову службу, виникають певні труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, які є традиційно вважаються «чоловічими».

У відповідь на цей виклик Державна служба зайнятості реалізує програму, спрямовану на залучення жінок до сфер зайнятості, в яких переважно більше представлені чоловіки. Навчання проводиться за підтримки роботодавців. Вони забезпечують місце для проходження практики та зобов’язуються працевлаштувати випускниць після завершення курсу. Це дає учасницям гарантію не лише на здобуття нової професії, але й на гарантоване робоче місце після навчання.

