Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК — Finance.ua

Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це рішення є одним з кроків до створення електронної системи е-ТЦК. Її мета — спростити доступ громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо „живі“ черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Електронна черга в тестовому режимі діяла ще з травня 2024 року. З 1 травня 2025 року вона працює на новій платформі. Військовозобов’язані можуть самостійно обрати свій ТЦК та СП за місцем проживання чи реєстрації та отримати SMS із датою і часом візиту.
Нагадаємо, уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.
Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
