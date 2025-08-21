Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК — Finance.ua

Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК
Кабінет Міністрів затвердив порядок використання електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це рішення є одним з кроків до створення електронної системи е-ТЦК. Її мета — спростити доступ громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо „живі“ черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Читайте також
Електронна черга в тестовому режимі діяла ще з травня 2024 року. З 1 травня 2025 року вона працює на новій платформі. Військовозобов’язані можуть самостійно обрати свій ТЦК та СП за місцем проживання чи реєстрації та отримати SMS із датою і часом візиту.
Нагадаємо, уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.
Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
Поділитися новиною
Також за темою
Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК
НБУ випустив в обіг оновлену банкноту 20 гривень
В Україні готують до продажу два державні банки
Міноборони заявило про випередження плану оборонних контрактів на 18%
Лідери за прибутком серед держпідприємств (інфографіка)
МВФ оцінив прогрес України у реформуванні митної системи