Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК — Finance.ua

Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

Кабмін офіційно запустив електронну чергу до ТЦК

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання електронної черги для відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це рішення є одним з кроків до створення електронної системи е-ТЦК. Її мета — спростити доступ громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо „живі“ черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян», — заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Читайте також Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів

Електронна черга в тестовому режимі діяла ще з травня 2024 року. З 1 травня 2025 року вона працює на новій платформі. Військовозобов’язані можуть самостійно обрати свій ТЦК та СП за місцем проживання чи реєстрації та отримати SMS із датою і часом візиту.

Нагадаємо, уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.

Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.