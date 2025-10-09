0 800 307 555
Особисті фінанси
55
Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату
Кабінет міністрів України оприлюднив список 82 прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену щомісячну доплату у розмірі 4 тис. грн.
Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Згідно з постановою № 1263, до переліку окремих територіальних громад прифронтових і прикордонних областей, на території яких освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовано в очній (змішаній) формі, в яких педагогічним працівникам встановлюється доплата за роботу в несприятливих умовах праці в розмірі 5,2 тис. грн (4 тис. грн — «на руки») увійшло 82 громади.

Де саме діятиме доплата

У Дніпропетровській області до переліку включено: Зеленодольську міська, Грушівську сільську, Мирівську сільську, Покровську селищну, Межівську селищну, Покровську сільську територіальні громади.
У Запорізькій області до переліку увійшли: Комиш-Зорянська селищна, Преображенська сільська, Долинська сільська, Комишуваська селищна, Біленьківська сільська, Чернігівська селищна, Гуляйпільська міська, Павлівська сільська, Широківська сільська, Петро-Михайлівська сільська, Михайлівська сільська, Роздольська сільська, Бердянська міська, Більмацька селищна, Новоолександрівська сільська, Пологівська міська, Тернуватська селищна, Василівська міська, Вільнянська міська, Дніпрорудненська міська, Енергодарська міська, Запорізька міська, Кушугумська селищна, Малобілозерська сільська, Матвіївська сільська, Мелітопольська міська, Михайло-Лукашівська сільська, Молочанська міська, Новомиколаївська селищна і Степненська сільська територіальні громади.
У Миколаївській області: Баштанська міська, Воскресенська селищна, Галицинівська сільська, Чорноморська сільська, Шевченківська сільська, Широківська сільська, Березнегуватська селищна, Новобузька міська, Снігурівська міська, Мішково-Погорілівська сільська, Інгульська сільська, Миколаївська міська, Первомайська селищна і Привільненська сільська територіальні громади.
У Сумській області: Березівська сільська, Зноб-Новгородська селищна, Шалигинська селищна, Миропільська сільська, Чернеччинська сільська, Новослобідська сільська, Степанівська селищна, Шосткинська міська, Сумська міська, Охтирська міська, Путивльська міська і Глухівська міська територіальні громади.
У Харківській області: Нововодолазька селищна, Пісочинська селищна, Лозівська міська, Дергачівська міська, Солоницівська селищна, Харківська міська і Чугуївська міська територіальні громади.
У Херсонській області: Кочубеївська сільська, Музиківська сільська, Білозерська селищна, Високопільська селищна, Великоолександрівська селищна, Дар’ївська сільська і Чорнобаївська сільська територіальні громади
У Чернігівській області до переліку увійшли: Корюківська міська, Сновська міська, Семенівська міська, Городнянська міська і Новгород-Сіверська міська територіальні громади.
Довідка Finance.ua:
  • Кабінет Міністрів постановив, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4 тис. грн після сплати податків, тоді як всі інші вчителі — 2 тис. грн;
  • на дане підвищення доплат було виділено 372,3 млн грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Кабмін
