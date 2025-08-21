Норвегія знайшла велике родовище нафти в Північному морі — Finance.ua

Норвегія знайшла велике родовище нафти в Північному морі
Норвезький оператор нафтових родовищ Aker BP та його партнери повідомили про значне нафтове відкриття, яке додасть значні нові ресурси до їхнього родовища Yggdrasil у Північному морі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Кампанія розвідки Omega Alfa призвела до відкриття обсягу, що підлягає видобутку, який оцінюється між 96 мільйонами та 134 мільйонами барелів нафтового еквівалента.
«Omega Alfa — одне з найбільших комерційних відкриттів в Норвегії за останнє десятиліття», — заявив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік, додавши, що компанії будуть шукати можливості для розширення ресурсів у цьому районі.
Відкриття було здійснене на трьох окремих ліцензіях. На двох з них Aker BP володіє часткою 47,7%, Equinor (EQNR.OL) — 40%, а польська компанія Orlen (PKN.WA) має залишкові 12,3%. На третій ліцензії Aker BP має 38,16%, Equinor — 32%, Petoro — 20%, а Orlen — 9,84%.
Раніше писали, що Норвегія надасть Україні майже $100 млн для закупівлі імпортного газу.
«Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу», — сказано в повідомленні.
Група НАК «Нафтогаз України» використає кошти для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.
