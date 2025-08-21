Какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе — разъяснение ГНС Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Стало известно, как определяется дата получения дохода физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) на общей системе налогообложения при расчетах картой или другими способами.

Датой получения дохода в целях его налогообложения НДФЛ является дата, указанная в фискальном чеке.

Об этом напоминает ГНС в Винницкой области.

Налоговая служба напоминает, что датой получения дохода для ФЛП считается:

дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу;

дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов;

дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произведен через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.

Оплата картой

При оплате товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.

В то же время ключевым моментом для определения даты получения дохода является дата в фискальном (кассовом) чеке, который выдается при расчете.

