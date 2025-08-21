Какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе — разъяснение ГНС — Finance.ua
Какую дату считают доходом для ФЛП на общей системе — разъяснение ГНС

Стало известно, как определяется дата получения дохода физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) на общей системе налогообложения при расчетах картой или другими способами.
Датой получения дохода в целях его налогообложения НДФЛ является дата, указанная в фискальном чеке.
Об этом напоминает ГНС в Винницкой области.
Налоговая служба напоминает, что датой получения дохода для ФЛП считается:
  • дата фактического поступления средств на текущий счет (IBAN) или в кассу;
  • дата получения других компенсаций в случае неденежных расчетов;
  • дата, указанная в фискальном чеке, если расчет произведен через платежный терминал (POS) или интернет-эквайринг.
Оплата картой
При оплате товаров или услуг картой — как в магазине через банковский терминал, так и в интернет-магазине — доходом для ФЛП является вся сумма выручки, включая комиссию банка.
В то же время ключевым моментом для определения даты получения дохода является дата в фискальном (кассовом) чеке, который выдается при расчете.
Напомним, в ІТ-сфере зарегистрировано 248,5 тысяч физических лиц-предпринимателей. Подавляющее большинство ФЛП (244,2 тысячи человек) работают по упрощенной системе налогообложения, позволяющей получать оплату в валюте и самостоятельно управлять графиком.
Ранее в Dou сообщали, что за последний год айтишники закрыли рекордное количество ФЛП. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
Payment systems