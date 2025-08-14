Раскрыты детали «Золотого купола» Трампа — Finance.ua

Раскрыты детали «Золотого купола» Трампа
Новая система противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» в США будет включать четыре эшелона защиты.
Подробности опубликовало агентство Reuters.
Согласно правительственной презентации, впервые обнародованной Reuters, администрация Трампа планирует создать многослойную систему противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), которая будет состоять из четырех уровней — одного космического и трех наземных. По предварительным оценкам, проект обойдется в $175 млрд и должен быть завершен к 2028 году.
Читайте также
Презентация, прошедшая под лозунгом «Двигайся быстро, думай масштабно!», была представлена 3 тыс. оборонным подрядчикам. Она раскрывает сложную архитектуру системы, которая должна защитить территорию США, Аляску и Гавайи.
Также стало известно, что Пентагон планирует потратить $25 млрд на «Золотой купол». Кроме того, глава Белого дома запросил у Конгресса США более $1 трлн оборонного бюджета, что на 13% больше, чем выделенные средства на 2025 год.
Архитектура системы и ключевые компоненты
Система «Золотой купол» является более масштабной версией израильского «Железного купола» и будет включать:
- космический слой: спутники для обнаружения и отслеживания ракет;
- три наземных слоя: состоят из ракет-перехватчиков, радарных массивов и, возможно, лазеров.
Особой новизной является создание нового крупного ракетного поля на Среднем Западе для перехватчиков нового поколения (NGI), которые являются частью «верхнего слоя» обороны. Это расширит сеть GMD, защищающую США от межконтинентальных баллистических ракет. Также будет развернуто 11 батарей малой дальности, а для нижнего слоя обороны будут использованы системы Patriot.
Читайте также
Главная цель «Золотого купола»: сбивать вражеские ракеты во время их «фазы разгона» — медленного подъема через атмосферу. Однако проект сталкивается с технологическими проблемами, в частности, с отсутствием технологии для аппарата, способного выдержать повторный вход в атмосферу при перехвате ракеты.
Один из американских чиновников отметил: «У них много денег, но они еще не определили, сколько это будет стоить». Также интересен тот факт, что в презентации не была упомянута компания SpaceX Илона Маска, ранее участвовавшая в тендерах на получение контрактов.
Проектом руководит генерал Космических сил Майкл Гетлейн, имеющий четкие сроки для разработки и представления плана реализации, включая полную систему, до конца этого года.
Поделиться новостью
Также по теме
Раскрыты детали «Золотого купола» Трампа
Швейцария присоединилась к 18 пакету санкций Европейского Союза
ТОП-6 самых безопасных городов Европы: кто в лидерах
Госдолг США превысил рекордные $37 трлн на несколько лет раньше прогнозов
В Дубае появится новый ресторан с ИИ-шефом
Зарплаты в Польше растут: сколько можно зарабатывать