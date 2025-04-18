SpaceX стал фаворитом в тендере на строительство противоракетного щита «Золотой купол» — Reuters Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, стала фаворитом в борьбе за проект противоракетной обороны президента Дональда Трампа «Золотой купол» (Golden Dome). В рамках тендера также соревнуются изготовитель программного обеспечения Palantir и изготовитель беспилотников Anduril.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Трамп назвал ракетную атаку «самой катастрофической угрозой», с которой могут столкнуться Соединенные Штаты. Строительство Golden Dome вызвало значительный интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов технологического сектора.

Как отмечает агентство, все три компании были основаны предпринимателями, которые были основными политическими сторонниками Трампа. Маск пожертвовал более четверти миллиарда долларов, чтобы помочь Трампу избраться, и теперь является специальным советником президента, работая над сокращением государственных расходов через свой Департамент эффективности правительства.

Несмотря на положительные сигналы Пентагона группе SpaceX, некоторые источники подчеркнули, что процесс принятия решения по проекту Trump Golden Dome находится на ранних стадиях. Его окончательная структура и то, кого избрали для работы над ним, может кардинально измениться в ближайшие месяцы.

В последние недели три компании встречались с чиновниками администрации Трампа и Пентагона, чтобы представить свой план, в рамках которого будет построено и запущено от 400 до более 1000 спутников, которые будут вращаться по всему миру для обнаружения ракет и отслеживания их перемещения. Отдельный флот из 200 ударных спутников, вооруженных ракетами или лазерами при угрозе ракетного удара по США, будут сбивать вражеские ракеты. Однако SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников.

По мнению журналистов, если группа во главе со SpaceX выиграет контракт Golden Dome, это станет самой большой победой Кремниевой долины в прибыльной области оборонных контрактов и ударом по традиционным подрядчикам.

Как отметил один американский чиновник, Пентагон получил заявки от более чем 180 компаний, желающих помочь в разработке и строительстве «Золотого купола», включая такие оборонные стартапы, как Epirus, Ursa Major и Armada.

По словам двух официальных лиц Министерства обороны США, ключевую роль в принятии решений по проекту Golden Dome будет играть Стив Файнберг, второе лицо в Пентагоне Файнберг был соучредителем Cerberus Capital Management, который инвестировал в передовую отрасль гиперзвуковых ракет, но не SpaceX.

Некоторые из тех, кто был знаком с ходом обсуждений о создании Golden Dome, заявили, что неясно, сможет ли группа SpaceX эффективно создать систему с использованием новых технологий, способную защитить Соединенные Штаты от нападения.

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