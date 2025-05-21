Трамп рассказал о планах создать противоракетную систему «Золотой купол» за $175 миллиардов — Finance.ua

Трамп рассказал о планах создать противоракетную систему «Золотой купол» за $175 миллиардов Сегодня 10:45 — Мир

Трамп рассказал о планах создать противоракетную систему «Золотой купол» за $175 миллиардов

Дональд Трамп обещает еще до конца своего президентства реализовать программу противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) стоимостью 175 млрд долларов.

Об этом президент США заявил, выступая в Овальном кабинете, передает AP

Глава Белого дома выразил ожидание, что эта система ПРО будет полностью введена в эксплуатацию до конца его президентства, то есть до 2029 года. По его словам, она позволит перехватывать ракеты, «даже если они будут запущены из космоса».

Сидя рядом с картой США, закрашенной в золотой цвет, президент объявил, что надзором за реализацией этого проекта будет заниматься генерал Майкл Гетлейн, занимающий должность вице-начальника космических операций.

Предполагается, что «Золотой купол» будет включать в себя наземные и космические средства, способные обнаруживать и останавливать ракеты на всех четырех основных этапах потенциальной атаки, в том числе уничтожать их до запуска, перехватывать на ранней стадии полета, на полпути в воздухе или в последние минуты, когда они снижаются до цели.

Укрінформ По материалам:

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