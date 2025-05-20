Трамп хочет потратить $250 миллионов на депортацию 200 тысяч украинцев и беженцев из других стран — WP
Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на добровольную депортацию иностранцев. Речь идет о 200 тысячах украинцев.
Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.
Как отмечает издание, согласно проектам внутренних документов, предложение подготовили после соответствующего заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая. Было заявлено, что иммигранты, которые добровольно совершат «самостоятельную депортацию» в свои страны, будут иметь право на получение 1 тысячи долларов помощи.
Во времена президентства Джо Байдена украинцам и гаитянам предоставили временную защиту, позволяющую им оставаться в США, если они не могут вернуться в родную страну.
В документах говорится о 200 тысячах украинских и 500 тысячах гаитянских мигрантов, находящихся в США.
Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы; отмечается, что они также могут стать мишенью в рамках программы добровольной депортации.
Читайте также
Триша Маклафлин, спикер Министерства внутренней безопасности, подтвердила подлинность документов, но охарактеризовала их как «устаревшие». Министр внутренней безопасности Кристи Л. Ноем, по словам Маклафлин, еще не приняла «окончательного» решения о временном статусе защиты для Гаити или Украины.
Согласно проектам документов, с которыми ознакомилось издание, Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции (PRM) Государственного департамента будет финансировать программу добровольного переселения, используя средства, выделенные Конгрессом на чартерные рейсы или приобретение коммерческих авиабилетов.
Государственный департамент признал, что вместе с Министерством внутренней безопасности США он стремится предоставлять «поддержку в поездках и финансовые стимулы», направленные на поощрение мигрантов к добровольному выезду из США.
Критики этого предложения, в том числе бывшие чиновники, заявили, что это «негуманно и противоречит давним идеалам США». По их словам, администрация Трампа вынуждает людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, «где им грозит смерть». Они также задали вопрос о том, представляет ли такой план злоупотребления средствами иностранной помощи, предназначенными преимущественно для поддержки беженцев и их переселения.
Напомним, в конце января, после антииммигрантского указа президента Дональда Трампа США приостановили прием заявок от украинцев на убежище по программе Uniting for Ukraine. Эта программа позволяла получить убежище в США сроком на два года, а также право работать, учиться, иметь медицинское страхование и другие права в течение двух лет.
По информации ООН, в США насчитывается около 200 тысяч украинских беженцев.
Поделиться новостью