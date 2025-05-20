Трамп хочет потратить $250 миллионов на депортацию 200 тысяч украинцев и беженцев из других стран — WP Сегодня 16:15 — Мир

Трамп хочет потратить $250 миллионов на депортацию 200 тысяч украинцев и беженцев из других стран — WP

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на добровольную депортацию иностранцев. Речь идет о 200 тысячах украинцев.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.

Как отмечает издание, согласно проектам внутренних документов, предложение подготовили после соответствующего заявления Министерства внутренней безопасности от 5 мая. Было заявлено, что иммигранты, которые добровольно совершат «самостоятельную депортацию» в свои страны, будут иметь право на получение 1 тысячи долларов помощи.

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Во времена президентства Джо Байдена украинцам и гаитянам предоставили временную защиту, позволяющую им оставаться в США, если они не могут вернуться в родную страну.

В документах говорится о 200 тысячах украинских и 500 тысячах гаитянских мигрантов, находящихся в США.

Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы; отмечается, что они также могут стать мишенью в рамках программы добровольной депортации.

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Триша Маклафлин, спикер Министерства внутренней безопасности, подтвердила подлинность документов, но охарактеризовала их как «устаревшие». Министр внутренней безопасности Кристи Л. Ноем, по словам Маклафлин, еще не приняла «окончательного» решения о временном статусе защиты для Гаити или Украины.

Согласно проектам документов, с которыми ознакомилось издание, Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции (PRM) Государственного департамента будет финансировать программу добровольного переселения, используя средства, выделенные Конгрессом на чартерные рейсы или приобретение коммерческих авиабилетов.

Государственный департамент признал, что вместе с Министерством внутренней безопасности США он стремится предоставлять «поддержку в поездках и финансовые стимулы», направленные на поощрение мигрантов к добровольному выезду из США.

Критики этого предложения, в том числе бывшие чиновники, заявили, что это «негуманно и противоречит давним идеалам США». По их словам, администрация Трампа вынуждает людей, ищущих убежища, возвращаться в страны, «где им грозит смерть». Они также задали вопрос о том, представляет ли такой план злоупотребления средствами иностранной помощи, предназначенными преимущественно для поддержки беженцев и их переселения.

Напомним, в конце января, после антииммигрантского указа президента Дональда Трампа США приостановили прием заявок от украинцев на убежище по программе Uniting for Ukraine. Эта программа позволяла получить убежище в США сроком на два года, а также право работать, учиться, иметь медицинское страхование и другие права в течение двух лет.

По информации ООН, в США насчитывается около 200 тысяч украинских беженцев.

hromadske По материалам:

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