Мигранты, приехавшие по программе CHNV, должны покинуть США — Finance.ua

Мигранты, приехавшие по программе CHNV, должны покинуть США
В США закрыли программу CHNV parole, начатую предыдущим президентом Байденом. Более 500 тысяч иностранцев в Америке потеряли статус защиты и должны уехать из страны до 24 апреля.
Украинцы не участники программы CHNV parole. Она касается мигрантов из Венесуэлы, Кубы, Гаити и Никарагуа.
Что будет с украинцами
В начале марта издание Reuters заявило, что администрация президента Дональда Трампа якобы планирует отменить Временный защищенный статус (TPS) для около 240 000 украинских беженцев. Это очень испугало граждан, которые сейчас находятся в Америке. Закрытие программы CHNV parole для мигрантов из других стран усилило эти беспокойства.
А в начале апреля некоторые украинские переселенцы в США получили электронные письма, в которых говорилось, что их защита по программе U4U отменена и они должны покинуть страну.
Администрация Трампа заявила, что это была ошибка и извинилась. Власти США подтвердили, что программа U4U — не прекращена. То есть, украинские беженцы могут оставаться в стране.
Однако последние новости все-таки подняли градус тревоги среди беженцев.
Что делать в случае, если программу U4U закроют
Главное — не поддаваться панике, ведь решение не принято. Так что, возможно, что этого вообще не случится.
А если программу все же закроют, то спешить уезжать не стоит — сначала можно обратиться за консультацией к иммиграционным адвокатам.
Также можно самостоятельно позаботиться о дополнительном способе легального пребывания в стране, например:
- рабочая виза,
- студенческая виза,
- воссоединение с семьей.
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