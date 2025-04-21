Администрация Трампа планирует депортировать миллион мигрантов в течение года — Washington Post Сегодня 06:38 — Мир

Администрация Трампа планирует депортировать миллион мигрантов в течение года — Washington Post

Администрация Дональда Трампа активно работает над планом массовых депортаций, стремясь достичь цели в миллион депортированных иммигрантов в течение первого года президентства. Однако сотрудники иммиграционной службы и аналитики все более скептически относятся к тому, что администрация Трампа может депортировать такое количество иммигрантов за один год.

Депортация миллиона иммигрантов за год превысит предыдущие рекорды, поскольку самый высокий показатель при президентстве Обамы составил более 400 000 в год. Однако чиновники отметили, что администрация Трампа не раскрывает, как подсчитываются эти цифры.

Аналитики считают эту цель нереалистичной с учетом финансирования, количества персонала и того факта, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед тем, как их высылают из страны.

Советник Белого дома Стивен Миллер раз в день разрабатывает стратегию для достижения этой цели вместе с представителями Министерства внутренней безопасности и других ведомств. Одна из возможных стратегий — депортировать часть из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы из-за отказа их родных стран.

По словам двух чиновников, администрация ведет переговоры с 30 странами по приему депортированных, не являющихся их гражданами. В недавнем представлении в суд было отмечено, что администрация надеется отправить «тысячи» иммигрантов в эти страны, известные как страны третьего мира.

Администрация пытается депортировать людей в третьи страны уже много лет, но теперь это станет самым большим усилием, поскольку Трамп стремится осуществить самую большую операцию по депортации в истории США. Чиновники уже начали депортировать людей в страны, гражданами которых они не являются.

Спикер Белого дома Куш Десаи не ответил на вопросы по поводу целей правительства, но в электронном письме отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на улучшение ситуации с безопасностью границ и соблюдением иммиграционного законодательства во время президентства Байдена.

«Вся администрация Трампа сосредоточена на выполнении этого мандата, а не на произвольных целях с применением правительственного подхода для обеспечения эффективной массовой депортации террористов и преступных нелегальных иностранцев», — сказал он.

Читайте также Администрация Трампа лишила правового статуса более чем 500 тысяч мигрантов

Сообщается, что одной из главных причин, почему администрация Трампа вряд ли достигнет 1 миллиона депортаций, заключается в резком снижении нелегальных пересечений границы, традиционно составлявших большинство депортаций. После того как Трамп направил сотни военных к границе, в марте количество нелегальных пересечений упало до чуть более 7000, что является самым низким показателем за десятилетие.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.