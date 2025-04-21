Администрация Трампа планирует депортировать миллион мигрантов в течение года — Washington Post
Администрация Дональда Трампа активно работает над планом массовых депортаций, стремясь достичь цели в миллион депортированных иммигрантов в течение первого года президентства. Однако сотрудники иммиграционной службы и аналитики все более скептически относятся к тому, что администрация Трампа может депортировать такое количество иммигрантов за один год.
Об этом пишет The Washington Post.
Депортация миллиона иммигрантов за год превысит предыдущие рекорды, поскольку самый высокий показатель при президентстве Обамы составил более 400 000 в год. Однако чиновники отметили, что администрация Трампа не раскрывает, как подсчитываются эти цифры.
Аналитики считают эту цель нереалистичной с учетом финансирования, количества персонала и того факта, что большинство иммигрантов имеют право на судебное слушание перед тем, как их высылают из страны.
Советник Белого дома Стивен Миллер раз в день разрабатывает стратегию для достижения этой цели вместе с представителями Министерства внутренней безопасности и других ведомств. Одна из возможных стратегий — депортировать часть из 1,4 миллиона иммигрантов, которые имеют окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы из-за отказа их родных стран.
По словам двух чиновников, администрация ведет переговоры с 30 странами по приему депортированных, не являющихся их гражданами. В недавнем представлении в суд было отмечено, что администрация надеется отправить «тысячи» иммигрантов в эти страны, известные как страны третьего мира.
Администрация пытается депортировать людей в третьи страны уже много лет, но теперь это станет самым большим усилием, поскольку Трамп стремится осуществить самую большую операцию по депортации в истории США. Чиновники уже начали депортировать людей в страны, гражданами которых они не являются.
Спикер Белого дома Куш Десаи не ответил на вопросы по поводу целей правительства, но в электронном письме отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на улучшение ситуации с безопасностью границ и соблюдением иммиграционного законодательства во время президентства Байдена.
«Вся администрация Трампа сосредоточена на выполнении этого мандата, а не на произвольных целях с применением правительственного подхода для обеспечения эффективной массовой депортации террористов и преступных нелегальных иностранцев», — сказал он.
Сообщается, что одной из главных причин, почему администрация Трампа вряд ли достигнет 1 миллиона депортаций, заключается в резком снижении нелегальных пересечений границы, традиционно составлявших большинство депортаций. После того как Трамп направил сотни военных к границе, в марте количество нелегальных пересечений упало до чуть более 7000, что является самым низким показателем за десятилетие.
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