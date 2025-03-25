Украине потребуется завозить более 400 тысяч трудовых мигрантов в год, — эксперт Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украине потребуется завозить более 400 тысяч трудовых мигрантов в год, — эксперт

В Украине сейчас огромная структурная безработица, заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Страна будет вынуждена завозить более 400 тысяч трудовых мигрантов в год.

«У нас с вами огромная структурная безработица. То есть на 2 млн фактически безработных у нас с вами огромный дефицит людей рабочих специальностей: станочников, слесарей, инженерно-технических работников, конструкторов», — пояснил он.

В то же время, по словам Пендзина, на рынке наблюдается огромный переизбыток экономистов, юристов и журналистов.

«То есть при достаточно большом количестве формально безработных людей у ​​нас с вами огромная структурная безработица. Например, водителей грузовых автомобилей вы не найдете. Причем ситуация настолько сложна, что украинские демографы прямым текстом еще в 2024 году сказали, что для того, чтобы сбалансировать украинский рынок труда, нам нужно каждый год завозить».

По данным Центра экономической стратегии, в 2024 году без работы оставался каждый седьмой украинец. При этом отмечалось, что из-за дефицита кадров между работодателями обострилась конкуренция. Это, в свою очередь, привело к увеличению зарплат.

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По данным портала Work.ua, в январе 2025 года количество вакансий на рынке труда в Украине выросло до 94 985 — это на 7% больше, чем в декабре 2024 года. Наибольший спрос — на рабочие специальности.

УНІАН По материалам:

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