С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua — Finance.ua
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С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua

Личные финансы
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С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua
С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua, Фото: freepik
Спустя три года после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93%. В феврале 2025 года количество соискателей работы достигло одного из самых высоких показателей за период кадрового дефицита, начавшегося летом 2023 года.
Об этом говорится в исследовании Work.ua
В феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе.
С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua
Исследователи отмечают, что такая тенденция — обычное явление на рынке труда: после праздничного затишья рекрутеры активизируют наем.
С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua

Где больше всего вакансий

Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

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Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% - во Львовской и Днепропетровской областях, еще 6% - в Одесской, 3% - в Харьковской области. Во всех областях-лидерах в феврале выросло количество вакансий.
С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua

Работодатели все чаще маркируют вакансии пометкой «Преимущество ветеранам»

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий из 28:
  • «Рабочие специальности, производство» — 16 703 вакансии, +5% к январю;
  • «Сфера обслуживания» — 14 535, +5%;
  • «Продажа, закупки» — 12 450, +5%;
  • «Розничная торговля» — 11 392, +5%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 10 314, +4%.
А где работы точно стало больше, так это в сфере агро и топ-руководства.
С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua
Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана, администратор медицинской клиники (+16%).
Еще одна положительная тенденция — работодатели продолжают активно маркировать вакансии пометкой «Преимущество ветеранам» — 4 413 предложений работы, +18% к январю.
Напомним, по словам эксперта Марии Абдуллиной, руководительницы направления Работа на одном из кадровых порталов, основными вызовами для украинского рынка труда в 2025 году являются кадровый дефицит, необходимость адаптации рынка к новым реалиям, а также растущая роль инклюзии и переквалификации работников.
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По материалам:
Finance.ua
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