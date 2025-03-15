С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua — Finance.ua

С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua Сегодня 10:10 — Личные финансы

С начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93% — исследование Work.ua, Фото: freepik

Спустя три года после начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине восстановился на 93%. В феврале 2025 года количество соискателей работы достигло одного из самых высоких показателей за период кадрового дефицита, начавшегося летом 2023 года.

Об этом говорится в исследовании Work.ua

В феврале 2025 года работодатели разместили 98 736 вакансий, что на 4% больше, чем в январе.

Исследователи отмечают, что такая тенденция — обычное явление на рынке труда: после праздничного затишья рекрутеры активизируют наем.

Где больше всего вакансий

Наиболее заметно выросло количество в Житомирской (+7%), Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской (+6%) областях.

Но перечень областей, где работы больше всего, остался таким же. Треть (34%) всех вакансий — в Киеве и области. По 9% - во Львовской и Днепропетровской областях, еще 6% - в Одесской, 3% - в Харьковской области. Во всех областях-лидерах в феврале выросло количество вакансий.

Работодатели все чаще маркируют вакансии пометкой «Преимущество ветеранам»

В феврале почти половина (44%) от всех вакансий приходилась на 5 категорий из 28:

«Рабочие специальности, производство» — 16 703 вакансии, +5% к январю;

«Сфера обслуживания» — 14 535, +5%;

«Продажа, закупки» — 12 450, +5%;

«Розничная торговля» — 11 392, +5%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 10 314, +4%.

А где работы точно стало больше, так это в сфере агро и топ-руководства.

Рынок труда в феврале заметно пополнился вакансиями на следующие должности: ветеринарный врач (+36% к январю), инженер дронов (+30%), ассистент стоматолога (+20%), разведчик (+19%), контент-специалист (+17%), мастер по ремонту, администратор ресторана, администратор ресторана, администратор медицинской клиники (+16%).

Еще одна положительная тенденция — работодатели продолжают активно маркировать вакансии пометкой «Преимущество ветеранам» — 4 413 предложений работы, +18% к январю.

Напомним, по словам эксперта Марии Абдуллиной, руководительницы направления Работа на одном из кадровых порталов, основными вызовами для украинского рынка труда в 2025 году являются кадровый дефицит, необходимость адаптации рынка к новым реалиям, а также растущая роль инклюзии и переквалификации работников.

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