Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование) — Finance.ua

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Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)

Личные финансы
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Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)
Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)
Сегодня доступность дошкольного образования является важным фактором, влияющим на привлечение родителей, в частности матерей, к рынку труда.
Об этом говорится в исследовании Work.ua и образовательного портала Education.ua, которые провели серию опросов среди соискателей, работодателей и аудитории, имеющей отношение к образовательному процессу.
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49% респондентов отметили, что в их регионе детские сады работают с нехваткой мест или не работают вообще.
Из-за нехватки мест в садах многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.
60% опрошенных вынуждены забирать ребенка до 17.00, что нелегко соединить со стандартным рабочим днем.
Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)
31% женщин отметили, что уход за детьми существенно или частично ограничивает их возможность работать.
Многие семьи сталкиваются с выбором между карьерой и уходом за детьми.
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Низкая доступность дошкольного образования для определенных категорий: родители-ВПЛ и родители детей с особыми образовательными потребностями чаще предстают перед трудностями при записи ребенка в садик.
Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)

Как бизнес может помочь урегулировать проблему

Предприятия или компании могут также поддержать трудоустройство женщин, открывая корпоративные детские сады для своих работников.
Работодатели с гибким графиком могли бы способствовать более активному участию женщин в рынке труда.
Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)
Есть ли у работодателей детская комната или корпоративный садик?
  • Нет — 94%;
  • Да, детская комната — 5%;
  • Да, корпоративный садик — 1%.
И хотя 55% опрошенных работодателей отмечают, что проблема с садиками частично или значительно влияет на работу родителей с детьми, 41% не готовы вводить гибкие условия для работников с детьми.

Выводы

Ввиду кадрового дефицита, создание условий для более легкого трудоустройства женщин поможет заполнить вакансии и положительно повлияет на экономику страны.
Поэтому расширение доступа к садикам, введение гибкого графика работы, альтернативных форм образования и корпоративных инициатив могут помочь обеспечить равные возможности для мужчин и женщин на рынке труда.
Работодатели, активно внедряющие семейно-дружественные политики, получают конкурентные преимущества, в частности в привлечении и содержании ценных кадров.
Нужны деньги — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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