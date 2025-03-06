Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование) — Finance.ua

Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Что мешает женщинам выходить на рынок труда (исследование)

Сегодня доступность дошкольного образования является важным фактором, влияющим на привлечение родителей, в частности матерей, к рынку труда.

Об этом говорится в исследовании Work.ua и образовательного портала Education.ua , которые провели серию опросов среди соискателей, работодателей и аудитории, имеющей отношение к образовательному процессу.

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49% респондентов отметили, что в их регионе детские сады работают с нехваткой мест или не работают вообще.

Из-за нехватки мест в садах многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.

60% опрошенных вынуждены забирать ребенка до 17.00, что нелегко соединить со стандартным рабочим днем.

31% женщин отметили, что уход за детьми существенно или частично ограничивает их возможность работать.

Многие семьи сталкиваются с выбором между карьерой и уходом за детьми.

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Низкая доступность дошкольного образования для определенных категорий: родители-ВПЛ и родители детей с особыми образовательными потребностями чаще предстают перед трудностями при записи ребенка в садик.

Как бизнес может помочь урегулировать проблему

Предприятия или компании могут также поддержать трудоустройство женщин, открывая корпоративные детские сады для своих работников.

Работодатели с гибким графиком могли бы способствовать более активному участию женщин в рынке труда.

Есть ли у работодателей детская комната или корпоративный садик?

Нет — 94%;

Да, детская комната — 5%;

Да, корпоративный садик — 1%.

И хотя 55% опрошенных работодателей отмечают, что проблема с садиками частично или значительно влияет на работу родителей с детьми, 41% не готовы вводить гибкие условия для работников с детьми.

Выводы

Ввиду кадрового дефицита, создание условий для более легкого трудоустройства женщин поможет заполнить вакансии и положительно повлияет на экономику страны.

Поэтому расширение доступа к садикам, введение гибкого графика работы, альтернативных форм образования и корпоративных инициатив могут помочь обеспечить равные возможности для мужчин и женщин на рынке труда.

Работодатели, активно внедряющие семейно-дружественные политики, получают конкурентные преимущества, в частности в привлечении и содержании ценных кадров.

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