Как меняется рынок труда в Украине: кто получает больше возможностей для трудоустройства — Finance.ua

Как меняется рынок труда в Украине: кто получает больше возможностей для трудоустройства Сегодня 10:23

Как меняется рынок труда в Украине: кто получает больше возможностей для трудоустройства

Украинский рынок труда адаптируется к современным вызовам, предоставляя больше шансов уязвимым категориям граждан.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии mc.today.

Как меняется рынок труда

Современный рынок труда претерпевает изменения в требованиях к кандидатам. Растущая конкуренция между работодателями и социальными инициативами, направленными на поддержание уязвимых групп населения, способствует упрощению условий трудоустройства.

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Жовтяк рассказала, что работодатели активно предлагают гибкий график, возможность дистанционной работы, а также социальные бонусы:

оплату питания;

трансфер к месту работы;

а иногда даже жилье или медицинское страхование,

Кто получает больше шансов на трудоустройство

По ее словам, особое внимание уделяется пенсионерам, ветеранам, людям с инвалидностью и молодежи без опыта работы.

Отмечается, что через Службу занятости в этом году трудоустроено более 15 тысяч человек в возрасте 60+, в том числе на должностях водителей, трактористов, слесарей, охранников и кассиров.

Ветеранам войны уделяют особое внимание, ведь они нередко сталкиваются с трудностями при адаптации к мирной жизни.

С начала года более 14 тысяч участников боевых действий воспользовались помощью службы, получив работу или гранты на бизнес.

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Введены программы адаптации рабочих мест для лиц с инвалидностью с компенсацией затрат на технику, пандусы и специальную мебель.

Государственная служба занятости, по словам ее директора, придерживается принципа равных прав для всех, что исключает дискриминацию по возрасту, полу, этническому происхождению или другим признакам.

Какие сложности возникают

Несмотря на положительные изменения, некоторые категории граждан сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны и ветеранки;

молодежь без опыта работы;

люди старшего возраста.

Для поддержки этих групп граждан Служба занятости предлагает несколько решений:

гранты на собственное дело — финансовая поддержка для основания бизнеса;

учебные программы — повышение квалификации или получение новых профессий;

компенсация работодателям части зарплаты — стимул для найма социально уязвимых граждан;

обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью — возмещение расходов на технику, мебель, пандусы и другие адаптации.

Напомним, с начала 2024 года государство возместило более 100 млн грн расходов работодателям, создавшим условия труда для 1500 работников с инвалидностью.

Также Минобороны запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.

Телеканал 24 По материалам:

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