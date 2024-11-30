Может ли работодатель нанять нового работника на место мобилизованного — Finance.ua
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Может ли работодатель нанять нового работника на место мобилизованного

Личные финансы
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Может ли работодатель нанять нового работника на место мобилизованного
Может ли работодатель нанять нового работника на место мобилизованного
Бывают случаи, когда работника мобилизовали, должность не закрыта, а рабочий план требует выполнения. В этих случаях работодатель имеет право принять нового работника на должность мобилизованного. Для этого заключается срочный трудовой контракт на период отсутствия основного работника.
Об этом сообщила адвокат Елена Воронкова, пишет robota.ua.
В соответствии со статьей 23 Кодекса законов о труде Украины, срочный трудовой договор заключается во время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
«В таком случае вроде бы все довольны, но такой временно наемный работник может чувствовать себя некомфортно из-за неопределенности срока его работы. Здесь могу заметить, что такой договор никоим образом не ограничивает права временного работника, его впоследствии могут перевести на другую постоянную вакансию или же на следующую временно свободную», — отмечает адвокат.

Возвращение к работе работника, уволенного с военной службы: действия работодателя

Что касается работника, который был мобилизован, то после увольнения с военной службы работник имеет право вернуться на прежнее место работы.
Согласно ч. 3 ст. 119 Кодекса законов о труде Украины, за такими работниками сохраняется место работы и должность на период выполнения ими своих гражданских обязанностей.
Работодатель обязан восстановить работника в должности и обеспечить все надлежащие условия труда.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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