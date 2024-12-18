В Минсоцполитики рассказали, как собираются бороться с демографическим кризисом и его влиянием на рынок труда — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, как собираются бороться с демографическим кризисом и его влиянием на рынок труда Сегодня 21:30 — Казна и Политика

В Минсоцполитики рассказали, как собираются бороться с демографическим кризисом и его влиянием на рынок труда

Эксперты подсчитали, сколько людей живет на подконтрольной Украине территории.

Сегодня, по оценкам института демографии, на территории Украины (подконтрольной) проживает около 31,5 млн граждан. Это существенное снижение количества людей и возможностей для рынка труда.

Об этом рассказала на проходившей в Киеве 17 декабря конференции «Путь в ЕС: консолидация усилий правительства, бизнеса, общества» первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

«Мы определили шесть ключевых задач, чтобы решать эту проблему в долгосрочной перспективе и адаптировать страну и общество (с меньшим количеством граждан, что было раньше). Это так называемая демографическая устойчивость», — отметила она.

Такие тренды, как падение рождаемости или смертность, не преодолеваются быстро. Если Украина выйдет на среднеевропейские показатели (1,5), это будет очень хорошо.

Показатель рождаемости, обеспечивающий сохранение численности населения — это 2,2. В Украине сейчас 0,9. А среднеевропейский показатель рождаемости — 1,5 (детей на одну женщину).

По словам Марчак, если мы выйдем на 1,5, то это будет увеличение почти на 80 процентов по сравнению с сегодняшним результатом. Хотя этого все равно не будет достаточно, чтобы решить проблему в дальнейшем.

«Отдельный вопрос — это взаимодействие демографии и рынка труда. Это как яйцо и курица — не понятно, где проблема возникает и что является следствием. Кроме вещей безопасности, еще есть проблема экономической непредсказуемости и невозможности зарабатывать и иметь достойный доход в долгосрочной перспективе, в котором семья будет уверена, что не поедет где-то искать свое будущее», — пояснила она.

Что можно сделать на рынке труда, чтобы решить проблемы

В краткосрочной перспективе, по словам Дарьи Марчак, реалистичная опция — активизация на рынке труда всех граждан, которые могут работать, но сегодня не работают или работают неофициально.

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