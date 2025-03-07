Рынок труда в начале 2025 года: вакансии и резюме растут, но нехватка кадров остается препятствием для развития предприятий — Finance.ua
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Рынок труда в начале 2025 года: вакансии и резюме растут, но нехватка кадров остается препятствием для развития предприятий

Личные финансы
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Рынок труда в начале 2025 года: вакансии и резюме растут, но нехватка кадров остается препятствием для развития предприятий
Рынок труда в начале 2025 года: вакансии и резюме растут, но нехватка кадров остается препятствием для развития предприятий
Рынок труда показывает положительную динамику. Количество вакансий и резюме продолжает расти по сравнению с предыдущим годом. Однако дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем, которые сдерживают развитие бизнеса и приводят к дальнейшему увеличению уровня заработных плат. Кроме того, наблюдается рост числа мигрантов и более активная адаптация за рубежом.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка.
В феврале 2025 года тенденция роста вакансий и резюме оставалась на высоком уровне. Количество вакансий превысило показатели 2021 и начала 2022 годов. Однако дефицит кадров по результатам опросов ИЭД оставался существенным.
График: НБУ
График: НБУ
График: НБУ
График: НБУ

Реальные доходы продолжают увеличиваться

Темпы роста номинальных зарплат ускоряются, а реальные доходы работников растут на высоком уровне. Согласно данным ГССУ, номинальная зарплата в Украине в 2024 году выросла на 23,1% по сравнению с предыдущим годом, а реальная — на 15,6%. Высокие темпы роста реальных зарплат наблюдались в ІТ-секторе (25,4%) и сельском хозяйстве (20,7%). Медленнее всего росли зарплаты в здравоохранении (2,9%).

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В начале 2025 года высокие темпы роста зарплат сохраняются, что отражает общие экономические тенденции. Растут и доходы, связанные с бюджетным финансированием, включая выплаты военным и социальные выплаты. Так, с 1 марта 2025 года пенсии были повышены на 11,5%.
График: НБУ
График: НБУ

Миграция и адаптация украинцев за рубежом

Миграция украинцев продолжается, и процесс адаптации мигрантов за рубежом становится все более заметным. По данным ООН, на 17 февраля 2025 года количество украинских мигрантов превысило 6,9 миллиона человек. Украинцев больше всего в Польше, Чехии и Германии.
Адаптация мигрантов также активно развивается: уровень жизни украинцев за границей приближается к тому, который у них был до 2022 года, а уровень трудоустройства среди них достиг 56%.

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В то же время уменьшилась доля мигрантов, которые планируют вернуться в Украину — с 73% в ноябре 2022 года до 43% на начало 2025 года. Основными условиями возвращения являются улучшение ситуации в стране и повышение уровня жизни.
График: НБУ
График: НБУ
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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