Администрация Трампа лишила правового статуса более чем 500 тысяч мигрантов — Finance.ua
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Администрация Трампа лишила правового статуса более чем 500 тысяч мигрантов

Мир
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Администрация Дональда Трампа объявила о прекращении правового статуса для более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условного статуса, введенным при президентстве Джо Байдена.
Об этом сообщает CNN.
Мигранты, участвовавшие в этих программах, получили приказ покинуть страну до 24 апреля, что является сроком в 30 дней после публикации объявления в федеральном реестре.
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Как известно, еще в январе Министерство внутренней безопасности США анонсировало постепенное прекращение программ условного статуса, позволявших определенным мигрантам временно жить и работать в США.
В заявлении министерства говорится, что администрация Байдена злоупотребляла программой гуманитарного условного статуса, разрешая без ограничений въезд мигрантов из разных стран.
«Администрация Байдена-Гаррис злоупотребляла программой гуманитарного условного статуса, позволяя 1,5 миллиона мигрантов без разбора попасть в нашу страну. Это было остановлено с первого дня администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного статуса к ее первоначальной цели — рассматривать мигрантов индивидуально», — говорится в заявлении.
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Напомним, ранее в СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа в ближайшее время аннулирует временный правовой статус 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, предоставленный при президентстве Джо Байдена.
22 января президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы США (с Мексикой) для нелегальных мигрантов. Также Трамп поручил депортировать тех, кто незаконно проник в США через южную границу.
Кроме того, Министерство внутренней безопасности США приостановило действие программ, позволявших мигрантам временно поселиться в США, в частности, ключевую инициативу, которая дает возможность въезда для украинцев.
По материалам:
Слово і Діло
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