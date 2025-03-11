Миллиардеры, поддерживавшие Трампа, лишились $209 миллиардов — Finance.ua

Миллиардеры, поддерживавшие Трампа, лишились $209 миллиардов Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Миллиардеры, поддерживавшие Трампа, лишились $209 миллиардов

Пятеро миллиардеров, выразивших поддержку Дональду Трампу на второй президентский срок, с тех пор совокупно потеряли 209 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Период между переизбранием Трампа и его инаугурацией был благоприятен для самых богатых людей мира — индекс S&P 500 установил несколько рекордных максимумов. Инвесторы активно вкладывали деньги в фондовый и крипторынки, ожидая, что политика Трампа будет выгодна бизнесу.

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Однако ожидания дальнейшего роста рынка не оправдались. S&P 500 упал на 6,4% с момента вступления Трампа в должность. Массовые сокращения госслужащих и неопределенность с тарифами спровоцировали обвал рынка — только в понедельник индекс потерял 2,7%.

Компании гостей инаугурации потеряли $1,39 триллиона рыночной стоимости.

Так, состояние Илона Маска сократилось на $148 миллиардов. Основной источник его богатства — акции Tesla — удвоились в цене после выборов, но затем потеряли все эти доходы. В Европе продажи Tesla упали на 70%, а в Китае — на 49%.

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Основатель Amazon Джефф Безос потерял 29 миллиардов долларов. В декабре 2024 года Amazon пожертвовал $1 млн в фонд инаугурации Трампа. Но акции компании упали на 14% с 17 января.

Соучредитель Google Сергей Брин лишился $22 миллиардов. После переизбрания Трампа в ноябре 2024 года поужинал с президентом США в Мар-а-Лаго. В феврале акции Alphabet обвалились на 7% из-за слабых финансовых результатов, а компания пытается снизить давление правительства США, которое хочет разделить Google.

Компания Meta Марка Цукерберга была лидером среди «Большой семерки» технологических компаний в начале года, возрастая на 19% с середины января по середину февраля. Однако впоследствии ее акции потеряли все эти доходы, а состояние миллиардера сократилось на $5 миллиардов.

Владелец LVMH Бернар Арно тоже лишился $5 миллиардов. Его состояние выросло после выборов, но потом большинство доходов исчезло. На рынок роскоши давят возможные 10−20% пошлины на европейские товары.

Економічна Правда По материалам:

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