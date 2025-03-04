Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца — Finance.ua

Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца
Доходность американских государственных облигаций находится вблизи минимумов с начала декабря на опасениях эскалации внешнеторговых разногласий.
Доходность 10-летних US Treasuries к 13:35 кв поднялась на 0,9 базисного пункта (б.п.), составив 4,168%.
Показатель для 30-летних бумаг повышается на 2,7 б.п., до 4,479%, для 2-летних бондов — снижается на 1,9 б.п., до 3,939%.
Спрос на защитные активы, включая гособлигации США, остается высоким на последних новостях.
Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что предпримет контрмеры. Во вторник также вступят в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.
Старший экономист из Северной Америки в Capital Economics Пол Эшворт считает, что доходы США от новых пошлин могут достигнуть почти $300 млрд в год, или 1% ВВП. В то же время эксперт отметил, что последствия для экономики будут скорее отрицательными, если дополнительный доход будет использован для снижения дефицита федерального бюджета, а не направлен на стимулирование экономического роста.
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