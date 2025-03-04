Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца

Фондовый рынок
29
Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца
Доходность гособлигаций США пребывает около минимумов за три месяца
Доходность американских государственных облигаций находится вблизи минимумов с начала декабря на опасениях эскалации внешнеторговых разногласий.
Доходность 10-летних US Treasuries к 13:35 кв поднялась на 0,9 базисного пункта (б.п.), составив 4,168%.
Читайте также
Показатель для 30-летних бумаг повышается на 2,7 б.п., до 4,479%, для 2-летних бондов — снижается на 1,9 б.п., до 3,939%.
Спрос на защитные активы, включая гособлигации США, остается высоким на последних новостях.
Читайте также
Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что предпримет контрмеры. Во вторник также вступят в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики.
Старший экономист из Северной Америки в Capital Economics Пол Эшворт считает, что доходы США от новых пошлин могут достигнуть почти $300 млрд в год, или 1% ВВП. В то же время эксперт отметил, что последствия для экономики будут скорее отрицательными, если дополнительный доход будет использован для снижения дефицита федерального бюджета, а не направлен на стимулирование экономического роста.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.