Американский фондовый рынок упал из-за неотвратимости торговой войны Трампа — Finance.ua

Американский фондовый рынок упал из-за неотвратимости торговой войны Трампа Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Американский фондовый рынок упал из-за неотвратимости торговой войны Трампа

Американский индекс Dow Jones упал на 1,48%, индекс S&P 500 — на 1,76%, а индекс Nasdaq — на 2,64%, поскольку президент США Дональд Трамп не отказался от своей идеи ввести пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

Речь идет о 25% пошлинах для товаров из Канады и Мексики, а также 10% пошлинах для товаров из Китая, на которые ранее было введено 10%.

Трамп ввел их еще в первые дни своего второго президентства, но отложил на месяц после достижения договоренностей с Канадой и Мексикой по борьбе с контрабандой наркотиков. Они вступают в силу 4 марта.

«Не осталось места ни для Канады, ни для Мексики», — повторил Трамп в понедельник днем ​​в Белом доме, заявив, что он не снизит свои тарифы для этих двух стран.

Ожидается, что от американских пошлин пострадают американские потребители из-за более высоких цен (дополнительные $1000 затрат на одно домохозяйство), а от контрпошлин Канады и Мексики — производители в США.

Канада введет пошлины 25% на товары американских экспортеров на сумму около 30 миллиардов канадских долларов ($20,6 млрд), включая апельсиновый сок, арахисовое масло, вино и кофе, а затем — на товары стоимостью 125 миллиардов канадских долларов, включая автомобили, грузовики, сталь и алюминий, которые вступят в силу через несколько недель.

Это стремительно ухудшило настроения инвесторов, поскольку они надеялись, что Трамп их снова отложит. Но во время пресс-конференции, на которой Трамп объявлял, что компания TSM инвестирует в США $165 млрд, откроет 5 заводов в Аризоне и создаст тысячи рабочих мест, внезапно оказалось, что уже через несколько часов Трамп все же начнет торговую войну со своими крупнейшими торговыми партнерами.

Индекс страха на фондовом рынке VIX подскочил на 16,05% - до 22,78.

Модель прогнозирования от ФРС Атланты предсказывает, что ВВП США сократится на 2,83% в первом квартале, что является резким падением по сравнению с предыдущей оценкой сокращения на 1,48%, прогнозируемой моделью еще в пятницу.

Этот прогноз резко контрастирует с ростом на 2,2%, который ожидает 61 экономист, опрошенный Bloomberg.

Значительное падение котировок в понедельник продемонстрировали Robinhood (-6,41%), Coinbase (-4,58%), Intel (-4,17%), General Motors (-3,56%), Chevron (-3,49%), Citigroup (-3,47%), US Steel (-3,43%) Tesla (-2,84%), Goldman Sachs (-2,74%).

На этом фоне подскочила стоимость золота (1,95%) и серебра (2,45%), но подешевела нефть: марка WTI потеряла в цене 1,85%, а Brent — ​​1,73%.

По мере того как торговая война набирает обороты, средняя тарифная ставка США должна повыситься до уровня, которого не было со времен Великой депрессии.

В настоящее время средняя эффективная тарифная ставка США должна повыситься на 20% или больше. Это даже не включает потенциальные 100%-ные пошлины для стран БРИКС.

Акции Nvidia упали на 8,69% - до уровня сентября 2024 года на фоне сообщений, что микросхемы искусственного интеллекта технического гиганта достигают Китая, несмотря на экспортный контроль США.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что последние чипы Nvidia Blackwell поступают в Китай через сторонних торговых посредников, которых используют компании, зарегистрированные в соседних регионах, что нарушает экспортный контроль.

Сингапур проверяет клиентов Nvidia — Dell и Super Micro Computer — компании, производящие серверы с использованием графических процессоров Blackwell. Малайзия является пропускным пунктом контрабанды чипов в Китай.

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Акции Dell упали почти на 7% после объявления о расследовании, в то время как акции Super Micro упали на 13%. На прошлой неделе акции производителя серверов Super Micro понесли потери почти на 30%. Акции британского разработчика микросхем Arm упали на 8%.

Акции Nvidia торговались на уровнях, немного превышавших минимум 2025 года в начале февраля примерно в $117 после того, как дешевая китайская модель искусственного интеллекта от DeepSeek вызвала обвал американских акций крупных технологий. Цена Nvidia на момент закрытия торгов в размере примерно $114 была самой низкой с 10 сентября.

Крипторынок обрушился на 10%, уничтожив все ценовые достижения от объявления Трампом создания крипторезерва США.

Фінансовий клуб По материалам:

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