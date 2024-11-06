Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта — Finance.ua

Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта
Акции полупроводникового гиганта выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация составила $3,43 трлн, — Nvidia опередила Apple.
Об этом пишут Tech Crunch и Bloomberg.
Во вторник Nvidia превысила рыночную капитализацию Apple и стала самой крупной компанией в мире благодаря глобальному развитию искусственного интеллекта.
С конца 2022 года производитель чипов продемонстрировал астрономический рост на 850%.
В преддверии акции компании выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация компании Nvidia $3,43 трлн, опередив Apple, рыночная капитализация которой составляет $3,38 трлн.
Nvidia остается фундаментальной частью самых больших мировых языковых моделей. Разработчик ChatGPT OpenAI сотрудничает с Broadcom над собственными системами.
В то же время Apple запустила собственное предложение генеративного искусственного интеллекта на основе небольшой модели — Apple Intelligence.
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