Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта — Finance.ua

Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Nvidia стала самой ценной компанией в мире на фоне бума искусственного интеллекта

Акции полупроводникового гиганта выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация составила $3,43 трлн, — Nvidia опередила Apple.

Об этом пишут Tech Crunch и Bloomberg.

Во вторник Nvidia превысила рыночную капитализацию Apple и стала самой крупной компанией в мире благодаря глобальному развитию искусственного интеллекта.

С конца 2022 года производитель чипов продемонстрировал астрономический рост на 850%.

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В преддверии акции компании выросли на 2,9% до $139,93, в результате чего рыночная капитализация компании Nvidia $3,43 трлн, опередив Apple, рыночная капитализация которой составляет $3,38 трлн.

Nvidia остается фундаментальной частью самых больших мировых языковых моделей. Разработчик ChatGPT OpenAI сотрудничает с Broadcom над собственными системами.

В то же время Apple запустила собственное предложение генеративного искусственного интеллекта на основе небольшой модели — Apple Intelligence.

УНН По материалам:

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