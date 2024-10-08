Nvidia обвинили в сокрытии миллиардных доходов от майнинга криптовалют — Finance.ua

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Nvidia обвинили в сокрытии миллиардных доходов от майнинга криптовалют

Фондовый рынок
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Nvidia обвинили в сокрытии миллиардных доходов от майнинга криптовалют
Nvidia обвинили в сокрытии миллиардных доходов от майнинга криптовалют
Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвали Верховный суд разрешить продление коллективного иска инвесторов против компании Nvidia. Техногиганта обвиняют в том, что компания скрывала более $1 миллиарда доходов от продаж графических процессоров, которые использовались для майнинга криптовалют.
Дело началось в 2018 году и сейчас продолжается в Верховном суде США, пишет Cointelegraph.
По мнению правительственных агентств, судебный иск содержит достаточно доказательств для дальнейшего разбирательства, поэтому они призвали суд отклонить попытки Nvidia отменить решение апелляционного суда, ранее возобновившего дело после его первоначального закрытия. Основной темой иска является утверждение, что Nvidia скрывала свои продажи для криптомайнеров, что стало очевидным после обвала рынка криптовалют в 2018 году.

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Nvidia пытается опровергнуть эти обвинения, утверждая, что иск основывается на ложной информации, но Министерство юстиции и SEC отрицают это утверждение. Они также отмечают, что у инвесторов есть веские доказательства, включая показания бывших руководителей Nvidia и отчет Банка Канады, указывающий на недооценку доходов компании на $1,35 миллиарда.
Кроме правительственных агентств, инвесторов поддерживают бывшие чиновники SEC и другие организации, отмечающие важность частного правоприменения в обеспечении честности рынка капиталов в США.
По материалам:
noworries
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