Акции оборонных компаний Европы взлетели на фоне планов по вооружению Украины — Finance.ua

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Акции оборонных компаний Европы взлетели на фоне планов по вооружению Украины

Фондовый рынок
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Акции оборонных компаний Европы взлетели на фоне планов по вооружению Украины
Акции оборонных компаний Европы взлетели на фоне планов по вооружению Украины
Акции европейских оборонных компаний резко выросли 3 марта после того, как политические лидеры региона встретились, чтобы предложить Украине свою поддержку на фоне опасений помощи США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Rheinmetall подскочили на 8,9%, Saab выросли на 11%, а Dassault Aviation прибавили 15%. Корзина европейских оборонных акций Goldman Sachs выросла на 16% до нового рекорда, увеличив свой годовой прирост до 63%.
Великобритания и Франция пытаются создать то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «коалицией желающих» для участия в миротворческих силах и помощи Киеву для укрепления любого мира. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен выделить 200 млрд евро на повышение обороноспособности.
Перспектива резкого увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к росту акций работающих в этом секторе компаний. Rheinmetall, один из крупнейших в Европе поставщиков материалов для сухопутных войск, уже прибавил 67% в этом году и вырос более чем на 800% с начала войны три года назад.
Винсент Джувинс, глобальный рыночный стратег JPMorgan Asset Management, заявил, что расходы на государственную оборону резко возрастут в ближайшие годы, даже если в Украине будет перемирие в 2025 году.

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«Ощущается широкий консенсус по поводу того, что Европа должна взять свое будущее в собственные руки, и что ожидаются большие военные расходы», — сказал он.
Европейские акции в этом году демонстрируют сильный рост, опережая американские. В феврале Stoxx Europe 600 увеличил свое преимущество над S&P 500 с конца ноября. Европейский бенчмарк опередил свой американский аналог на 10 процентных пунктов за три месяца. Перспектива мира в Украине стала одним из драйверов ралли.
Чарльз Вудберн, генеральный директор компании BAE Systems, крупнейшего производителя оружия в Европе, заявил в прошлом месяце, что расходы на оборону за последний год продолжали расти.
Британский подрядчик в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности заявил, что план Великобритании по увеличению военного бюджета поддержит ее основные программы по строительству подводных лодок и фрегатов, и что у нее есть все возможности извлечь выгоду из продажи оружия членам НАТО.

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«У нас есть значительные возможности для роста, и мы по-прежнему сосредоточены на последовательной реализации нашей долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение роста валового дохода, увеличение маржи и надежную генерацию денежных средств», — сказал Вудберн.
Один из вопросов, волнующих инвесторов, состоит в том, достаточно ли у оборонных компаний региона мощностей для наращивания производства. Даже в случае мирного соглашения не хватает промышленной пропускной способности, что означает, что книги заказов останутся полными на долгие годы.
Европейские лидеры использовали саммит безопасности в Лондоне, чтобы продемонстрировать широкую поддержку Украины. Франция и Великобритания, два давних союзника США, намерены в ближайшие дни представить Дональду Трампу группу «Европа плюс», включающую государства, не входящие в ЕС, потенциально Канаду.
По материалам:
РБК-Україна
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