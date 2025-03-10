Как отличаются инвестиционные подходы европейцев и украинцев — Finance.ua

Как отличаются инвестиционные подходы европейцев и украинцев Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Как отличаются инвестиционные подходы европейцев и украинцев

В Украине достаточно высокий потенциал для развития разнообразного инвестиционного климата. Но сейчас, с учетом ситуации, большинство инвесторов выбирают для себя Европу.

Об этом сказано в статье Finance.ua Во что инвестируют европейцы

Европейцы смело вкладываются в недвижимость, в зеленые технологии и современное предпринимательство (в первую очередь в стартапы в отраслях финансов, медицинских инноваций и высоких технологий. — Ред.).

Они доверяют свои деньги рынкам с высокими стандартами регулирования, поэтому часто выбирают для инвестирования недвижимость в развитых городах, а еще инновационные проекты в технологическом секторе.

В Украине большинство инвестиций сосредоточено на земле и недвижимости. Традиционно объекты выбирают с точки зрения привлекательности для инвесторов вследствие возможности получения дохода от передачи в аренду, от продажи позже. Присущие европейцам инвестиции в новые технологии, финтех и зелёные энергетические проекты у нас пока еще на стадии развития.

Что можно из моделей инвестирования позаимствовать у европейцев

В первую очередь зеленые технологии. Это безусловно. И на это уходит много внимания не только от частных инвесторов, но и от правительства.

Украине может быть выгодно воспользоваться опытом европейских стран в плане развития собственного сектора возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий. Это и в плане обеспечения устойчивого развития будет полезно, и для привлечения международных инвестиций немаловажную роль может сыграть.

Стартапы… Всем, кто уже имеет опыт инвестирования, и тем, кто только планирует его приобретать, советуем больше внимания уделять стартапам. Бывает так, что они приносят просто невероятную прибыль, обеспечивают вкладчика до конца жизни.

Если заинтересовались, изучайте модели инвестирования, активно развивающиеся в Великобритании и Швеции. Вполне возможно, что они будут полезны для стимулирования среды украинских инноваций, в том числе через венчурные фонды и акселераторы.

Не забывайте о диверсификации собственного портфеля. Делайте вложения в надежные проверенные варианты и привлекательные стартапы, на успех которых нет гарантий, с умом распределяя деньги, выбирайте и традиционные, и альтернативные активы. Это минимизирует опасности, обеспечит стабильность дохода надолго.

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