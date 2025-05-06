США будут выплачивать по $1000 нелегальным иммигрантам за самостоятельную депортацию — Finance.ua

США будут выплачивать по $1000 нелегальным иммигрантам за самостоятельную депортацию Сегодня 18:00 — Мир

США будут выплачивать по $1000 нелегальным иммигрантам за самостоятельную депортацию

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске новой программы, предусматривающей финансовую и транспортную помощь лицам, находящимся в стране нелегально, с целью их добровольного возвращения на родину. Инициатива реализуется через мобильное приложение CBP Home

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности США.

«Добровольная депортация — это самый лучший, самый безопасный и экономичный способ покинуть США. Новая программа — это безопасно для всех и выгодно налогоплательщикам», прокомментировала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Условия программы

Любой из нелегальных мигрантов, кто решит самостоятельно покинуть США с помощью приложения, получит разовую выплату в размере $1000 после подтверждения прибытия в страну происхождения.

Этот подход позволит избежать ареста со стороны иммиграционной службы (ICE) и обеспечить более безопасный способ выезда как для мигрантов, так и для американских правоохранителей.

Расходы на депортацию

В DHS отмечают, что даже несмотря на выплату компенсации, программа позволит снизить общие расходы на депортацию примерно на 70%. Для сравнения, традиционная процедура ареста, содержания и принудительной депортации одного человека стоит бюджета в среднем $17 121.

Первые примеры применения уже есть

Недавно один человек, въехавший в США при администрации Байдена, воспользовался приложением для оформления авиабилета из Чикаго в Гондурас.

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Еще несколько подобных рейсов запланированы на текущую и следующую неделю.

Как принять участие в программе

Подать заявление на участие в программе можно через приложение CBP Home, заполнив форму Intent to Depart (Намерение выезда). В течение этого процесса лица, демонстрирующие реальные шаги к выезду, не подлежат первоочередной депортации.

Кроме того, участие в программе может стать фактором, сохраняющим возможность легального возвращения в США в будущем.

Напомним, ранее издание The Washington Post писало , что администрация Дональда Трампа активно работает над планом массовых депортаций, стремясь достичь цели в миллион депортированных иммигрантов в течение первого года президентства. Однако сотрудники иммиграционной службы и аналитики все более скептически относятся к тому, что администрация Трампа может депортировать такое количество иммигрантов за один год.

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