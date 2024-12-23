Трамп анонсировал «крупнейшую депортацию в истории США» с первого дня в должности — Finance.ua

Трамп анонсировал «крупнейшую депортацию в истории США» с первого дня в должности
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал начать «самую крупную операцию по депортации в истории Америки» сразу после вступления в должность 20 января 2025 года.
Об этом он заявил в ходе выступления на конференции Turning Point Action’s AmericaFest в Аризоне, сообщает New York Post.
Трамп подчеркнул, что первоочередной задачей станет закрытие границ для незаконных мигрантов и прекращение массового вторжения в страну. Он также анонсировал масштабную депортационную операцию, которая превзойдет по масштабам даже операцию президента Дуайта Эйзенхауэра.
«В первый день в должности я подпишу серию исторических указов, которые закроют наши границы для незаконных мигрантов», — заявил Трамп.
В течение своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал бороться с нелегальной иммиграцией, и указал на Тома Хомана как своего будущего руководителя по безопасности границ.
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Напомним, недавно сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп готовит более 25 исполнительных указов, которые планирует подписать в первый день своего второго срока 20 января.
Также избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 21 декабря, анонсировал ряд важных назначений, среди которых — новый глава Федерального управления железных дорог (FRA), чиновники Министерства юстиции и дипломаты.
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