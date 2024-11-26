Трамп обещает в первый день президентства поднять тарифы на товары из Китая, Мексики и Канады — Finance.ua

Трамп обещает в первый день президентства поднять тарифы на товары из Китая, Мексики и Канады Сегодня 10:33 — Мир

Трамп обещает в первый день президентства поднять тарифы на товары из Китая, Мексики и Канады

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая уже в первый день пребывания в Белом доме.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, это станет ответом на нелегальную иммиграцию из этих стран и проникновение через границу наркотиков.

«20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары, несмотря на бессмысленные открытые границы, — сообщил избранный президент. — Этот тариф будет действовать, пока наркотики и все нелегалы ​​не прекратят вторжение в нашу страну!»

По мнению Трампа, и Мексика, и Канада могут «легко решить эту давно назревшую проблему».

Кроме того, Штаты будут взимать дополнительную пошлину в размере 10% - сверх любых других тарифов — на все китайские товары, ввозимые в страну. «У меня было много разговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, поступающих в Соединенные Штаты, но безрезультатно, — заявил Трамп.

По его словам, китайские чиновники обещали ему ввести высшую меру наказания — смертную казнь — для всех наркодилеров, которых поймают на этом, «но никогда не придерживались» своих слов.

Ранее Трамп обещал повысить тарифы на 60% на все китайские товары, а также ввести общую пошлину в 10% или 20% на весь остальной импорт в США.

Как сообщалось, инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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