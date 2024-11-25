Трамп обрушит валюты развивающихся стран, — Bank of America Сегодня 16:45 — Валюта

Инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Дональда Трампа, считают стратеги Bank of America. Они прогнозируют падение валют развивающихся рынков на 5% в первой половине 2025 года и распродажу суверенных облигаций.

Об этом сообщает Bloomberg

Стратеги BofA во главе с Дэвидом Хонером ожидают, что основной удар придется на китайский юань, поскольку китайская валюта снизится до 7,6 доллара в первой половине следующего года, если новая администрация США введет 40% пошлины на китайские товары. Более весомый 60%-ный сбор будет означать, что юань будет стоить 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем около 7,24, добавляют они.

Это отразится на других активах развивающихся рынков, отметил Хонер. В то время как валюты развивающихся стран могут упасть на 5%, более низкие цены на нефть могут оказывать давление на высокодоходный суверенный долг, расширяя спреды на целых 100 базисных пунктов, предусматривает он. Как и в торговой войне 2018 года, «должен произойти отток капитала из развивающихся стран, и более высокая премия за риск».

«Рынки не только благодушно относятся к размеру пошлин, но и к их побочным эффектам для мирового роста и возможности спровоцировать жесткую посадку», — написал Хаунер, отметив, что новые пошлины вступят в силу в то время, когда экономическая активность и так гораздо слабее, чем в 2018 году.

Индекс MSCI для развивающихся валют рынков ослаб примерно на 1% с того времени, как Трамп добился своего возвращения в Белый дом на фоне опасений дополнительных торговых пошлин и признаков эскалации российско-украинской войны.

Если торговая война будет развиваться, то, по мнению BofA, может возникнуть возможность покупки в некоторых активах развивающихся рынков, которая ожидает пика доллара в первом квартале. Однако на данный момент стратеги рекомендуют покупать доллар против валют развивающихся рынков, особенно против юаня и южноафриканского ренда. Им также нравятся местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но советуют дождаться пика доллара в начале 2025 года.

Напомним, доллар растет к основным мировым валютам уже восемь недель подряд. Евро упал к доллару до двухлетнего минимума 1,03, поскольку Трамп планирует ввести пошлину на импортные товары. Инвесторы не исключают, что курс евро/доллар упадет до паритета.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.