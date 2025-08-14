Дональд Трамп заработал на криптпроектах почти $2,4 млрд — Finance.ua

Дональд Трамп заработал на криптпроектах почти $2,4 млрд Сегодня 05:52 — Технологии&Авто

Дональд Трамп заработал на криптпроектах почти $2,4 млрд

Президент США Дональд Трамп заработал на криптовалютных проектах $2,37 млрд. Это следует из статьи, опубликованной The New Yorker

В материале автор разбирает доходы Трампа до его первого президентства, во время него, а также в течение второго срока. В частности, согласно статье, до 2015 года предприниматель растратил большую часть своего семейного состояния.

С 2014 по 2016 год Трамп якобы продал акций на $220 млн для покрытия убытков. Однако во время первого срока политик и его семья «сохраняли сдержанность», подчеркивается в материале, отказываясь от привлекательных предложений.

В то же время, при втором сроке Трампа в Белом доме его сын, Дональд Трамп-младший, заявил во время визита в Катар, что сдержанность его отца не помешало критикам обвинить их семью в жажде наживы.

В результате с момента своей инаугурации в январе 2025 года Трамп стал значительно богаче, в частности, благодаря соглашениям за рубежом и криптовалютным проектам.

Читайте также Трамп разрешил инвестировать в криптоактивы средства с пенсионных счетов

В то же время, как подчеркивается в статье, точной стоимости активов президента никто не знает, поскольку он отказался от практики добровольной подачи налоговых деклараций. СМИ, со своей стороны, приводят разные числа.

В мае 2025 года издание The New York Times, например, опубликовало заметку, согласно которой за месяц семья Трампа заработала на разных проектах до $2 млрд. Сюда входят не только криптоактивы, но и недвижимость, подарки и роялти.

В целом, согласно статье, семья Трампа заработала $3,37 млрд за время двух его каденций. Большая часть этого — поступления от прямых инвестиций в криптоактивы, проектов в этой сфере, включая запуск NFT-коллекций и мемкоинов.

В материале приводятся разные сделки, но остановимся подробнее именно на криптовалютных проектах Трампа. Интерес к этой сфере у семьи президента возник после того, как некоторые крупные банки отказали им в обслуживании, говорится в статье.

Более того, раньше об этом говорил сын политика — Эрик Трамп. Первым начинанием президента в криптосфере стал запуск нескольких NFT-коллекций в сотрудничестве с Биллом Занкером, что принесло ему $14,4 млн.

Также среди поступлений следует отметить:

$412,5 млн от инвестиций в криптоактивы;

$243 млн от сделок властей Эмиратов с платформой World Liberty Financial и стейблокином USD1;

$13 млн от сделок, связанных с предприятием American Bitcoin;

$1,3 млрд в виде доли Трампа и в компании Trump Media & Technology Group;

$385 млн на мемкоинах TRUMP и MELANIA.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.