Дональд Трамп заработал на криптпроектах почти $2,4 млрд — Finance.ua

Дональд Трамп заработал на криптпроектах почти $2,4 млрд
Президент США Дональд Трамп заработал на криптовалютных проектах $2,37 млрд. Это следует из статьи, опубликованной The New Yorker.
В материале автор разбирает доходы Трампа до его первого президентства, во время него, а также в течение второго срока. В частности, согласно статье, до 2015 года предприниматель растратил большую часть своего семейного состояния.
С 2014 по 2016 год Трамп якобы продал акций на $220 млн для покрытия убытков. Однако во время первого срока политик и его семья «сохраняли сдержанность», подчеркивается в материале, отказываясь от привлекательных предложений.
В то же время, при втором сроке Трампа в Белом доме его сын, Дональд Трамп-младший, заявил во время визита в Катар, что сдержанность его отца не помешало критикам обвинить их семью в жажде наживы.
В результате с момента своей инаугурации в январе 2025 года Трамп стал значительно богаче, в частности, благодаря соглашениям за рубежом и криптовалютным проектам.
В то же время, как подчеркивается в статье, точной стоимости активов президента никто не знает, поскольку он отказался от практики добровольной подачи налоговых деклараций. СМИ, со своей стороны, приводят разные числа.
В мае 2025 года издание The New York Times, например, опубликовало заметку, согласно которой за месяц семья Трампа заработала на разных проектах до $2 млрд. Сюда входят не только криптоактивы, но и недвижимость, подарки и роялти.
В целом, согласно статье, семья Трампа заработала $3,37 млрд за время двух его каденций. Большая часть этого — поступления от прямых инвестиций в криптоактивы, проектов в этой сфере, включая запуск NFT-коллекций и мемкоинов.
В материале приводятся разные сделки, но остановимся подробнее именно на криптовалютных проектах Трампа. Интерес к этой сфере у семьи президента возник после того, как некоторые крупные банки отказали им в обслуживании, говорится в статье.
Более того, раньше об этом говорил сын политика — Эрик Трамп. Первым начинанием президента в криптосфере стал запуск нескольких NFT-коллекций в сотрудничестве с Биллом Занкером, что принесло ему $14,4 млн.
Также среди поступлений следует отметить:
- $412,5 млн от инвестиций в криптоактивы;
- $243 млн от сделок властей Эмиратов с платформой World Liberty Financial и стейблокином USD1;
- $13 млн от сделок, связанных с предприятием American Bitcoin;
- $1,3 млрд в виде доли Трампа и в компании Trump Media & Technology Group;
- $385 млн на мемкоинах TRUMP и MELANIA.
