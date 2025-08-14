США устанавливают трекеры, чтобы отслеживать отправку чипов в Китай — Reuters
Американские власти тайно устанавливают устройства для отслеживания местонахождения в избраннные партии передовых чипов, которые могут незаконно переправлять в Китай.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Цель этих мер — выявлять случаи переправки чипов для искусственного интеллекта в места, на которые распространяются ограничения США на экспорт. Их применяют только к отдельным отправлениям, находящимся под следствием, отметили источники.
Собеседники Reuters говорят, что такие трекеры помогают собирать доказательства против людей и компаний, получающих прибыль благодаря нарушению экспортного контроля США.
Источники, непосредственно вовлеченные в цепочку поставок серверов для искусственного интеллекта, заявили, что знают об использовании таких трекеров в отправлениях серверов производителей, в частности Dell. Они отметили, что устройства обычно скрывают в упаковке отправлений, но затруднились сказать, кто именно их устанавливает и на каком этапе доставки.
Американские правоохранители десятилетиями пользуются устройствами для отслеживания местонахождения для контроля за товарами, подпадающими под экспортные ограничения, например запчасти для самолетов. В последние годы они также применялись для борьбы с незаконной переправкой полупроводников.
