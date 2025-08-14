США устанавливают трекеры, чтобы отслеживать отправку чипов в Китай — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США устанавливают трекеры, чтобы отслеживать отправку чипов в Китай — Reuters

Технологии&Авто
11
Американские власти тайно устанавливают устройства для отслеживания местонахождения в избраннные партии передовых чипов, которые могут незаконно переправлять в Китай.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Цель этих мер — выявлять случаи переправки чипов для искусственного интеллекта в места, на которые распространяются ограничения США на экспорт. Их применяют только к отдельным отправлениям, находящимся под следствием, отметили источники.
Собеседники Reuters говорят, что такие трекеры помогают собирать доказательства против людей и компаний, получающих прибыль благодаря нарушению экспортного контроля США.
Читайте также
Источники, непосредственно вовлеченные в цепочку поставок серверов для искусственного интеллекта, заявили, что знают об использовании таких трекеров в отправлениях серверов производителей, в частности Dell. Они отметили, что устройства обычно скрывают в упаковке отправлений, но затруднились сказать, кто именно их устанавливает и на каком этапе доставки.
Американские правоохранители десятилетиями пользуются устройствами для отслеживания местонахождения для контроля за товарами, подпадающими под экспортные ограничения, например запчасти для самолетов. В последние годы они также применялись для борьбы с незаконной переправкой полупроводников.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems