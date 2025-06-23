Китай приближается к США в разработке чипов — Finance.ua

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Китай приближается к США в разработке чипов

Технологии&Авто
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Советник Белого дома по технологиям Дэвид Сакс заявил, что Китай стремительно сокращает отставание от США в области проектирования полупроводников.
В интервью Bloomberg он оценил разрыв между странами как «всего полтора-два года» и отметил особо быстрый прогресс Huawei в обходе американских экспортных ограничений.
По словам Сакса, Huawei готовит масштабные поставки нового ИИ-чипа 910C, который объединяет два предыдущих 910B и по производительности приближается к Nvidia H100. Хотя это решение не является технологическим прорывом, оно позволяет существенно нарастить вычислительные мощности.
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Сакс предупредил, что в случае выхода китайских чипов на международный рынок американские компании столкнутся с серьезной конкуренцией. При этом он выразил опасение, что чрезмерные ограничения на экспорт могут сыграть против США: слишком жесткая политика может не только ускорить развитие конкурентов, но и воспрепятствовать распространению американских стандартов по всему миру.
Он напомнил, что именно по этой причине администрация Трампа ранее отменила правило времен Байдена, которое ограничивало экспорт GPU и требовало спецлицензии на продажу зарубежным покупателям. Сакс подчеркнул, что США должны оставаться лидером, но в то же время не терять союзников, готовых соблюдать правила безопасности.
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Хотя основатель Huawei признал, что компания пока что отстает от США на одно поколение в производстве GPU, Сакс отметил: многие АІ-сценарии не требуют новейших чипов. Если Huawei сможет предложить достаточно мощные и доступные решения, а также построить собственную экосистему, она вполне может занять серьезную нишу в глобальной индустрии.
По материалам:
iTechua
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