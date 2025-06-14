Мировые продажи чипов выросли почти на четверть — Finance.ua

Мировые продажи чипов выросли почти на четверть Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

Мировые продажи чипов выросли почти на четверть

Мировые продажи чипов в апреле 2025 года выросли на 22,7% в годовом исчислении и составили 57 млрд долларов. По сравнению с мартом рынок полупроводников вырос на 2,5%.

Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

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«Глобальные продажи полупроводников в апреле впервые в 2025 году выросли по сравнению с предыдущим месяцем, и мировой рынок продолжает демонстрировать рост из года в год, обусловленный увеличением продаж в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — рассказал президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер.

По его словам, новый прогноз отрасли подразумевает устойчивый рост мирового рынка в 2025 году, обусловленный спросом на искусственный интеллект, облачную инфраструктуру и передовую потребительскую электронику.

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В региональном разрезе продажи в апреле в годовом исчислении выросли в Америке (44,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех других странах (23,1%), Китае (14,4%), Японии (4,3%) и Европе (0,1%).

Согласно прогнозу, глобальные продажи чипов по итогам 2025 года возрастут на 11,2% - до 770,9 млрд долларов. В 2026 году мировые продажи, как ожидают, достигнут 760,7 млрд долларов.

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