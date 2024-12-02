Германия планирует около €2 млрд на новые субсидии на чипы — Finance.ua

Германия планирует около €2 млрд на новые субсидии на чипы Сегодня 04:06 — Финтех и Карты

Правительство Германии готовит миллиарды евро новых инвестиций в полупроводниковую промышленность страны через два месяца после того, как корпорация Intel отказалась от планов строительства завода по производству микросхем в Магдебурге стоимостью 30 миллиардов евро (32 миллиарда долларов США).

Новые средства будут предоставлены компаниям-производителям микросхем для развития «современных производственных мощностей, значительно превышающих текущий уровень техники», — заявила в четверг Анника Айнхорн, пресс-секретарь министерства экономики Германии.

Ожидается, что субсидии составят около 2 миллиардов евро, сообщили два человека, присутствовавших на официальном мероприятии, посвященном планам финансирования на этой неделе, и которые попросили не называть их имен, поскольку обсуждение не было публичным.

Спикер министерства заявил, что сумма будет в «низком однозначном диапазоне миллиардов евро», отказавшись уточнить ее.

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