Германия планирует около €2 млрд на новые субсидии на чипы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия планирует около €2 млрд на новые субсидии на чипы

Финтех и Карты
11
Правительство Германии готовит миллиарды евро новых инвестиций в полупроводниковую промышленность страны через два месяца после того, как корпорация Intel отказалась от планов строительства завода по производству микросхем в Магдебурге стоимостью 30 миллиардов евро (32 миллиарда долларов США).
Новые средства будут предоставлены компаниям-производителям микросхем для развития «современных производственных мощностей, значительно превышающих текущий уровень техники», — заявила в четверг Анника Айнхорн, пресс-секретарь министерства экономики Германии.
Ожидается, что субсидии составят около 2 миллиардов евро, сообщили два человека, присутствовавших на официальном мероприятии, посвященном планам финансирования на этой неделе, и которые попросили не называть их имен, поскольку обсуждение не было публичным.
Спикер министерства заявил, что сумма будет в «низком однозначном диапазоне миллиардов евро», отказавшись уточнить ее.
По материалам:
expert.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.