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Турецкий беспилотник Bayraktar опробовали как носитель FPV-дронов

Финтех и Карты
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Турецкий беспилотник Bayraktar опробовали как носитель FPV-дронов
Турецкий беспилотник Bayraktar опробовали как носитель FPV-дронов
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 опробовали как носитель FPV-дронов. На БПЛА прикрепили 16 квадрокоптеров.
Видео теста опубликовали в турецкой компании Baykar.
Крепление с FPV-дронами было установлено под двумя крыльями беспилотника Bayraktar по восемь с каждой стороны. На БПЛА установили дроны турецкой оборонной компании SKYDAGGER.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 имеет длину 6,4 метра, высоту 2,2 метра и размах крыльев 12 метров. Взлетная масса БПЛА составляет 700 кг, а максимальная грузоподъемность — 150 кг. Дрон могут оснащаться управляемыми боеприпасами, в том числе с лазерной наводкой и инфракрасной подсветкой, а также небольшими ракетами, рассказали в Baykar.
Эти беспилотники зарекомендовали себя в Украине в начале полномасштабного вторжения рф. В июле 2023 года в Украине приступили к строительству завода по производству Bayraktar TB2.
По материалам:
Економічна Правда
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