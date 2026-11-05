Турецкий беспилотник Bayraktar опробовали как носитель FPV-дронов

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 опробовали как носитель FPV-дронов. На БПЛА прикрепили 16 квадрокоптеров.

Видео теста опубликовали в турецкой компании Baykar.

Крепление с FPV-дронами было установлено под двумя крыльями беспилотника Bayraktar по восемь с каждой стороны. На БПЛА установили дроны турецкой оборонной компании SKYDAGGER.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 имеет длину 6,4 метра, высоту 2,2 метра и размах крыльев 12 метров. Взлетная масса БПЛА составляет 700 кг, а максимальная грузоподъемность — 150 кг. Дрон могут оснащаться управляемыми боеприпасами, в том числе с лазерной наводкой и инфракрасной подсветкой, а также небольшими ракетами, рассказали в Baykar.